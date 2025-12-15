Желязков участва в първата среща на върха на Източния фланг

Министър-председателят Росен Желязков ще вземе участие в първата среща на върха на Източния фланг, която ще се проведе на 16 декември 2025 г. Форумът е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и се определя като ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено по източната граница на Европейския съюз.

Сред основните теми на срещата ще бъдат отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, произтичащи от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност, подходите за защита от дронове, нарушенията на въздушното пространство, както и нарастващите рискове от хибридни атаки.

Домакин на срещата е премиерът на Финландия Петери Орпо. В нея ще участват лидери от седем държави членки на ЕС – България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва.