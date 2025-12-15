Желязков: Удължаването на бюджета осигурява финансова сигурност

Кабинетът в оставка се събра на извънредно заседание, като в дневния ред на министрите е включена точка за одобряване на удължителен закон за бюджета за 2025 година.

Опити за изготвяне и приемане на Бюджет 2026 вече няма да бъдат правени. Вместо това правителството в оставка предлага на Народното събрание да бъде приет закон за удължаване действието на бюджета за 2025 година. Премиерът в оставка Росен Желязков обясни, че целта е да бъдат уредени приходите и разходите до момента, в който бъде приет новият бюджет за 2026 година, както и да се гарантират ключови социални плащания.

При действието на удължителен закон държавата може да разходва средства до размера на разходите за съответния месец на предходната година и не повече от реализираните приходи. Това на практика изключва възможността за увеличения на заплати, пенсии и други социални плащания. Именно това е сред причините за недоволството на синдикатите, които настояваха за 10% увеличение.

„Като отговорно правителство кабинетът приема удължителния бюджет, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета“, заяви премиерът в оставка Росен Желязков по време на заседанието.

Той уточни, че правителството разглежда проект на закон с преходен характер.

„Днес ще разгледаме законопроект, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи“, посочи Желязков.

По думите му става въпрос за удължаване на действието на бюджета до приемането на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 година до окончателното одобряване на новата финансова рамка.