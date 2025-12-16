130 години от създаването на Боровец: Откриват новия сезон на 27 декември

На 27 декември т.г.(събота) ще се състои официалното откриване на ски сезона, съпътствано от Празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт не само в България, но и на Балканите. С този празничен ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване- от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Юбилеят ще премине под мотото:

„130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще.“ Курортът продължава да бъде символ на планинския дух, съчетаващ богато наследство с визия за растеж като устойчива, модерна и целогодишна дестинация.

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена 1 лв., а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти ще са на половин цена. Ски и сноуборд училище Бороспорт ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, вкл. безплатна екипировка от гардероба на Бороспорт в хотел Рила за всички, които са заявили предварително.

Организаторите от Община Самоков и Бороспорт са подготвили пищна целодневна програма на плаца пред хотел Рила, изпълнена със забавления, спортни активности, музика, празнични изненади и много награди.

Началото ще бъде поставено в 10:00 ч.с „Исторически лов на съкровища“– интерактивно приключение, което ще отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства, завършващи със специални награди.

От ранните часове ще отвори врати „Снежният бар“, който ще предлага топли напитки, а след 12:00 ч. и зимни тематични коктейли. HappyHour между 16:30ч. и 17:30ч. ще зарадва всички гости пред сцената.DJDopamine ще поддържа настроението през целия ден.

От сутринта гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата ще има също така работилнички с местни занаятчии и художници.

На „Снежната арена“ на учебен плац „Бороспорт“ ще се проведе мини-слалом за деца под зоркото око на ски легендата Петър Попангелов и сноуборд фристайл демонстрации със звездата Сани Жекова. На писта „Иглика“ посетителите ще могат да се насладят на атрактивни ски и сноуборд изпълнения със скокове на airbag от местните отбори, в ритъма на динамичен DJ сет през целия ден.

Всички гости на Празника ще може да се снимат в омнибуса на „бае Славе“, който ще дойде направо от снимачната площадка на филма на реж. Виктор Божинов „Чамкория“ по едноименния роман на Милен Русков.