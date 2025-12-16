7-а ДЩВ на Украйна: Провежда се операция по въздушно прикритие на Покровск, ВСУ унищожават 100 процента от руските въздушни цели

На фронта се провежда операция за осигуряване на въздушно прикритие на сухопътните логистични маршрути към Покровск и агломерацията. Благодарение на координираните действия, подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожават близо 100 процента от руските въздушни цели, опитващи се да се приближат до тези маршрути. Това съобщи в Telegram 7-ми корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ), цитиран от УНИАН. Отбелязва се, че руската армия е най-активна в западните покрайнини на град Покровск.

„Използвайки части от 76-та десантно-щурмова дивизия, противникът се опитва да пробие към Гришино, северозападно от Покровск. За целта възнамерява да напредва едновременно в няколко посоки“, се казва в изявлението.

Отбелязва се също, че ВСУ противодействат на тези опити, като отрязват вероятните маршрути за настъпление на руските войски и ги ангажират с налични сили и средства, включително артилерия и FPV дронове.

7-ми ДЩВ също съобщи, че руската армия увеличава натиска върху югоизточните райони на град Мирноград.

„Регистрират се изолирани случаи на вражеско проникване в подстъпите към „горен“ Мирноград. Украинските войници, по-специално войници от 38-ма отделна бригада на морската пехота, обаче откриват и елиминират противника“, отбелязват военните.

Посочва се също, че ВСУ продължават усилията си за стабилизиране и разширяване на логистичния коридор към Мирноград. Отбелязва се, че в районите на Светлое и Ровно са засечени изолирани руски групировки, но те бързо се елиминират.

Морските пехотинци от 35-та отделна бригада на морската пехота публикуваха видео, потвърждаващо, че Ровно е под контрола на ВСУ. Отбелязва се, че Ровно се намира между Покровск и Мирноград и е важно селище за логистиката на Мирноград и отбраната на агломерацията.