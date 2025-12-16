НА ЖИВО
          Правосъдие

          7 са кандидатите за нов европрокурор от България

          Снимка: БГНЕС
          Седем кандидати подадоха документи в процедурата по избор на европейски прокурор от България, съобщиха от Министерството на правосъдието.

          Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември. Кандидатурите са на Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

          Процедурата по избор протича в два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. На 18 декември ще се проведе заседание на специалната комисия по подбора, назначена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, която ще се произнесе по допустимостта на кандидатите.

          Допуснатите кандидати ще бъдат поканени на публично изслушване пред седемчленна комисия, оглавявана от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров.

          В края на процедурата комисията ще предложи три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет, след което ще бъдат изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.

          Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

          В началото на декември министърът на правосъдието Георги Георгиев и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши откриха офиса на европейските делегирани прокурори в България. Той се намира на столичния бул. „Александър Стамболийски“ №45А.

          

