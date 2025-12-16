70% от билетите за Cirque du Soleil вече са продадени

Cirque du Soleil – световният феномен, който вече десетилетия пренаписва правилата на сценичното изкуство, ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си представления – OVO – от 30 април до 3 май 2026г.

А интересът на българската публика към OVO е изключителен – 70% от билетите вече са продадени, което е категорично доказателство за силата на марката Cirque du Soleil.

Това не е просто спектакъл, а жив, пулсиращ свят, в който акробатика, музика, танц и визуална поезия се сливат в едно незабравимо преживяване. OVO ни потапя в цветната и динамична вселена на насекомите – място, изпълнено с енергия, хумор, нежност и изумителна физическа виртуозност, характерна единствено за Cirque du Soleil.

OVO впечатлява с изключителен артистичен мащаб – над 50 артисти от цял свят, спиращи дъха акробатични номера, оригинална музика на живо и костюми, които превръщат сцената в истински празник за сетивата. Това е спектакъл, който говори без думи, докосва емоциите и събира пред сцената зрители от всички възрасти – от деца до заклети почитатели на високото сценично изкуство.

OVO не просто се гледа – то се преживява. И точно сега публиката има възможност да бъде част от това световно турне и да се докосне до магията, която превърна Cirque du Soleil в глобален културен символ.

Cirque du Soleil е световно признат културен феномен, който вече над четири десетилетия променя представите за цирково и сценично изкуство. Основан в Канада, той съчетава изключителна акробатика, театър, музика на живо и силно визуално въздействие, за да създаде спектакли без животни, но с безгранично въображение и емоция. Cirque du Soleil е символ на иновация, артистична смелост и универсален език, който говори директно на сърцето на публиката по целия свят.

Само с шест представления трупата гостува в София по покана на BGSoundStage от 30 април до 3 май 2026г, в зала „Арена 8888 София”. Билети се продават в мрежата на Ивентим.