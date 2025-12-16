НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          70% от билетите за Cirque du Soleil вече са продадени

          Прочутата канадска трупа гостува у нас в края на април, а интересът на публиката е огромен

          0
          17
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Cirque du Soleil – световният феномен, който вече десетилетия пренаписва правилата на сценичното изкуство, ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си представления – OVOот 30 април до 3 май 2026г.

          - Реклама -

          А интересът на българската публика към OVO е изключителен – 70% от билетите вече са продадени, което е категорично доказателство за силата на марката Cirque du Soleil.

          Това не е просто спектакъл, а жив, пулсиращ свят, в който акробатика, музика, танц и визуална поезия се сливат в едно незабравимо преживяване. OVO ни потапя в цветната и динамична вселена на насекомите – място, изпълнено с енергия, хумор, нежност и изумителна физическа виртуозност, характерна единствено за Cirque du Soleil.

          За пръв оът от 9 години: Cirque du Soleil идва в София За пръв оът от 9 години: Cirque du Soleil идва в София

          OVO впечатлява с изключителен артистичен мащаб – над 50 артисти от цял свят, спиращи дъха акробатични номера, оригинална музика на живо и костюми, които превръщат сцената в истински празник за сетивата. Това е спектакъл, който говори без думи, докосва емоциите и събира пред сцената зрители от всички възрасти – от деца до заклети почитатели на високото сценично изкуство.

          OVO не просто се гледа – то се преживява. И точно сега публиката има възможност да бъде част от това световно турне и да се докосне до магията, която превърна Cirque du Soleil в глобален културен символ.

          Cirque du Soleil е световно признат културен феномен, който вече над четири десетилетия променя представите за цирково и сценично изкуство. Основан в Канада, той съчетава изключителна акробатика, театър, музика на живо и силно визуално въздействие, за да създаде спектакли без животни, но с безгранично въображение и емоция. Cirque du Soleil е символ на иновация, артистична смелост и универсален език, който говори директно на сърцето на публиката по целия свят.

          Само с шест представления трупата гостува в София по покана на BGSoundStage от 30 април до 3 май 2026г, в зала „Арена 8888 София”. Билети се продават в мрежата на Ивентим.

          Cirque du Soleil – световният феномен, който вече десетилетия пренаписва правилата на сценичното изкуство, ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си представления – OVOот 30 април до 3 май 2026г.

          - Реклама -

          А интересът на българската публика към OVO е изключителен – 70% от билетите вече са продадени, което е категорично доказателство за силата на марката Cirque du Soleil.

          Това не е просто спектакъл, а жив, пулсиращ свят, в който акробатика, музика, танц и визуална поезия се сливат в едно незабравимо преживяване. OVO ни потапя в цветната и динамична вселена на насекомите – място, изпълнено с енергия, хумор, нежност и изумителна физическа виртуозност, характерна единствено за Cirque du Soleil.

          За пръв оът от 9 години: Cirque du Soleil идва в София За пръв оът от 9 години: Cirque du Soleil идва в София

          OVO впечатлява с изключителен артистичен мащаб – над 50 артисти от цял свят, спиращи дъха акробатични номера, оригинална музика на живо и костюми, които превръщат сцената в истински празник за сетивата. Това е спектакъл, който говори без думи, докосва емоциите и събира пред сцената зрители от всички възрасти – от деца до заклети почитатели на високото сценично изкуство.

          OVO не просто се гледа – то се преживява. И точно сега публиката има възможност да бъде част от това световно турне и да се докосне до магията, която превърна Cirque du Soleil в глобален културен символ.

          Cirque du Soleil е световно признат културен феномен, който вече над четири десетилетия променя представите за цирково и сценично изкуство. Основан в Канада, той съчетава изключителна акробатика, театър, музика на живо и силно визуално въздействие, за да създаде спектакли без животни, но с безгранично въображение и емоция. Cirque du Soleil е символ на иновация, артистична смелост и универсален език, който говори директно на сърцето на публиката по целия свят.

          Само с шест представления трупата гостува в София по покана на BGSoundStage от 30 април до 3 май 2026г, в зала „Арена 8888 София”. Билети се продават в мрежата на Ивентим.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев: Пенсиите са гарантирани с удължителния бюджет, но заплатите в администрацията се замразяват

          Георги Петров -
          Няма риск за изплащането на пенсиите с приемането на удължителния бюджет. Това уверение направи пред представители на медиите в Народното събрание съпредседателят на „Продължаваме...
          Политика

          От последните минути: Цялото Изпълнително бюро на БСП подаде оставка!

          Никола Павлов -
          Вместо оставка на председателя Атанас Зафиров, цялото Изпълнително бюро на БСП е депозирало колективна оставка. Това е станало на заседание на ръководния орган преди...
          Политика

          Ивайло Кукурин: СОС готви неизгодна заменка на 10 декара в „Младост“ без обсъждане

          Георги Петров -
          Кметът на столичния район "Младост" Ивайло Кукурин алармира, че Столичният общински съвет (СОС) подготвя замяна на 10,4 декара общинска земя в района, без да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions