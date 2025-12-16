НА ЖИВО
          Адриан Николов, ИПИ: Удължителният бюджет отлага големите решения за след изборите през март

          СНИМКА: БГНЕС
          Липсата на редовно правителство и неприетият държавен бюджет създават несигурност, която обаче е частично смекчена от внесения удължителен закон за финансите. Тази теза изрази пред БНР Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него големите решения се отлагат до провеждането на изборите през март, но сценарият без кабинет е факт, с който трябва да се работи. Експертът подчерта, че наличието на механизъм за удължаване на действието на бюджета е ключово за стабилността в момента.

          „Щеше да е доста по плашещо, ако не бяхме видели удължителен бюджет вчера, след сигналите на лидера на ГЕРБ, че не иска да се занимава с бюджет. Голяма част от въпросите са уредени. В удължителния закон заплатите се замразяват на ниво 31 декември 2025. Конспиративно някой анализатор може да каже, че могат да ги увеличат ударно около празниците, но не знам колко е възможно“, коментира Николов.

          Относно функционирането на държавната машина в следващите месеци, икономистът уточни, че системата ще работи по установения ред.

          „Всичко ще продължи да работи по начина, по който и досега. Приоритет са заплати, пенсии и социални. Това, което държавата не може, е да поема нов дълг. Сериозен проблем, защото това би ограничило плащанията, но това ще намали увеличението на публичния дълг поне следващите месеци“, поясни той.

          Прогнозата на Николов е, че при провеждане на избори през март, редовен бюджет може да бъде приет най-рано през юли. Това обаче налага пауза върху инвестиционните проекти.

          „Въпросът е, че Капиталовата програма остана на пауза и с няколко месеца се отлага новата отсечка на магистрала „Хемус“. Въпросите са какви ще са приоритетите на бъдещето правителство, но това отлагаме за след изборите“, припомни икономистът.

