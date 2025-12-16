Липсата на редовно правителство и неприетият държавен бюджет създават несигурност, която обаче е частично смекчена от внесения удължителен закон за финансите. Тази теза изрази пред БНР Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него големите решения се отлагат до провеждането на изборите през март, но сценарият без кабинет е факт, с който трябва да се работи. Експертът подчерта, че наличието на механизъм за удължаване на действието на бюджета е ключово за стабилността в момента.
Липсата на редовно правителство и неприетият държавен бюджет създават несигурност, която обаче е частично смекчена от внесения удължителен закон за финансите. Тази теза изрази пред БНР Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него големите решения се отлагат до провеждането на изборите през март, но сценарият без кабинет е факт, с който трябва да се работи. Експертът подчерта, че наличието на механизъм за удължаване на действието на бюджета е ключово за стабилността в момента.
Относно функционирането на държавната машина в следващите месеци, икономистът уточни, че системата ще работи по установения ред.
Прогнозата на Николов е, че при провеждане на избори през март, редовен бюджет може да бъде приет най-рано през юли. Това обаче налага пауза върху инвестиционните проекти.