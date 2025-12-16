Александър Стуб: От готовността на Киев да отстъпи територии на Русия зависи разрешаването на войната в Украйна

Бъдещето на мирното уреждане на конфликта в Украйна зависи от готовността на Киев да направи териториални отстъпки на Русия в замяна на гаранции за сигурност от Вашингтон. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб.

„Трябва да се съгласим, че в крайна сметка въпросът се свежда до това дали Украйна е готова да направи териториални отстъпки и след това да получи гаранции за сигурност от САЩ в замяна“, цитира думите на финландския президент вестник Ilta Sanomat.

Според Стуб, европейските лидери в момента преглеждат четири или пет документа. Той отбеляза, че броят им „зависи от метода на броене“.