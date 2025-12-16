НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Арина Сабаленка спечели наградата за тенисистка на годината

          Отличието е второ поредно за състезателката от Беларус

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световната номер 1 Арина Сабаленка беше определена за Тенисистка на годината за втори пореден сезон, след като прекара цялата година на върха в ранглистата при дамите. Това обявиха от WTA.

          - Реклама -

          Сабаленка защити титлата си на Ю Ес Оупън през 2025, като водеше в Тура по брой победи и титли. Беларускинята стигна до девет финала. Тя стана вицешампионка на Аустрелиън Оупън и Ролан Гарос и игра полуфинал на Уимбълдън. Сабаленка грабна четири титли и спечели 63 мача.

          В добавка, тя постави и рекорд по заработени пари от наградни фондове в рамките на един сезон с малко над 15 млн. долара.

          Аманда Анисимова от САЩ пък спечели приза за Най-прогресиращ играч. Тя беше номинирана и за Тенисистка на годината. Американката стигна до пет финала, като стана шампионка в турнирите от WTA 1000 в Доха и Пекин. Анисимова загуби финалите на Уимбълдън и Ю Ес Оупън. Представителката на САЩ влезе в топ 10 през юли и се класира за Финалите на WTA за първи път в кариерата си, завършвайки годината под номер 4 в света.

          Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд бяха определени за Най-добър отбор при двойките, а Белинда Бенчич спечели наградата за Завръщане на годината.

          19-годишната канадска сензация Виктория Мбоко пък беше избрана за Новобранец на годината.

          Световната номер 1 Арина Сабаленка беше определена за Тенисистка на годината за втори пореден сезон, след като прекара цялата година на върха в ранглистата при дамите. Това обявиха от WTA.

          - Реклама -

          Сабаленка защити титлата си на Ю Ес Оупън през 2025, като водеше в Тура по брой победи и титли. Беларускинята стигна до девет финала. Тя стана вицешампионка на Аустрелиън Оупън и Ролан Гарос и игра полуфинал на Уимбълдън. Сабаленка грабна четири титли и спечели 63 мача.

          В добавка, тя постави и рекорд по заработени пари от наградни фондове в рамките на един сезон с малко над 15 млн. долара.

          Аманда Анисимова от САЩ пък спечели приза за Най-прогресиращ играч. Тя беше номинирана и за Тенисистка на годината. Американката стигна до пет финала, като стана шампионка в турнирите от WTA 1000 в Доха и Пекин. Анисимова загуби финалите на Уимбълдън и Ю Ес Оупън. Представителката на САЩ влезе в топ 10 през юли и се класира за Финалите на WTA за първи път в кариерата си, завършвайки годината под номер 4 в света.

          Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд бяха определени за Най-добър отбор при двойките, а Белинда Бенчич спечели наградата за Завръщане на годината.

          19-годишната канадска сензация Виктория Мбоко пък беше избрана за Новобранец на годината.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Кризата с контузии в Арсенал продължава

          Николай Минчев -
          Бен Уайт е изправен пред месец в лазарета на Арсенал, след като получи контузия в задното бедро, съобщава BBC Sport. Бранителят пострада при домакинската...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед и Борнемут направиха голово шоу за крайното 4:4

          Станимир Бакалов -
          Борнемут поднесе сензацията на 16-ия кръг във Висшата лига! "Черешките" завършиха при невероятното 4:4 насред дома на Манчестър Юнайтед. Мачът на "Олд Трафорд" -...
          Спорт

          Рома надигна глава срещу Комо 

          Станимир Бакалов -
          Рома победи Комо с минималното 1:0 в последния двубой от 15-и кръг на италианската Серия "А".  Мачът бе на стадион "Олимпико" в Рим.  Уесли отбеляза единственото попадение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions