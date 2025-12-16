Арина Сабаленка спечели наградата за тенисистка на годината

Световната номер 1 Арина Сабаленка беше определена за Тенисистка на годината за втори пореден сезон, след като прекара цялата година на върха в ранглистата при дамите. Това обявиха от WTA.

Сабаленка защити титлата си на Ю Ес Оупън през 2025, като водеше в Тура по брой победи и титли. Беларускинята стигна до девет финала. Тя стана вицешампионка на Аустрелиън Оупън и Ролан Гарос и игра полуфинал на Уимбълдън. Сабаленка грабна четири титли и спечели 63 мача.

В добавка, тя постави и рекорд по заработени пари от наградни фондове в рамките на един сезон с малко над 15 млн. долара.

Аманда Анисимова от САЩ пък спечели приза за Най-прогресиращ играч. Тя беше номинирана и за Тенисистка на годината. Американката стигна до пет финала, като стана шампионка в турнирите от WTA 1000 в Доха и Пекин. Анисимова загуби финалите на Уимбълдън и Ю Ес Оупън. Представителката на САЩ влезе в топ 10 през юли и се класира за Финалите на WTA за първи път в кариерата си, завършвайки годината под номер 4 в света.

Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд бяха определени за Най-добър отбор при двойките, а Белинда Бенчич спечели наградата за Завръщане на годината.

19-годишната канадска сензация Виктория Мбоко пък беше избрана за Новобранец на годината.