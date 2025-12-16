НА ЖИВО
          Политика

          Асен Василев: Пенсиите са гарантирани с удължителния бюджет, но заплатите в администрацията се замразяват

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Няма риск за изплащането на пенсиите с приемането на удължителния бюджет. Това уверение направи пред представители на медиите в Народното събрание съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той бе категоричен, че всички социални плащания и пенсии са гарантирани и не се очакват никакви сътресения при гласуването на така наречения удължителен закон.

          Бившият финансов министър подчерта, че механизмът за актуализация на доходите на пенсионерите е законово защитен. „Швейцарското правило за пенсиите е в сила, така че когато се приема законът за държавния бюджет, ще бъде приложено, ако някой реши да не го приложи“, обясни Василев.

          Въпреки успокоителните новини за възрастните хора, ситуацията с възнагражденията в публичния сектор е по-различна. Според Асен Василев, текстовете в удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на текущата година.

          „Според удължителния закон всички заплати в бюджетната сфера се замразяват към 31 декември 2025 година с изключение на минималната работна заплата“, поясни той.

          Василев допълни, че увеличенията на възнагражденията в държавния сектор ще бъдат заложени във вече приетия бюджет със задна дата. Корекциите и индексациите, чрез които да се изплатят сумите назад във времето, ще бъдат предвидени едва с окончателното приемане на редовния бюджет за 2026 година, ако парламентът вземе съответното решение.

