Атентатът на плажа Бонди е бил вдъхновен от идеологията на ИДИЛ

Бащата и синът, които откриха огън по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни, изглежда са били водени от идеологията на „Ислямска държава“, заяви във вторник австралийският премиер Антъни Албанезе.

„Изглежда, че това е било мотивирано от идеологията на Ислямска държава“, каза Албанезе по повод масовата стрелба в неделя вечерта, при която загинаха 15 души. - Реклама -

В същото време премиерът подчерта, че към момента няма доказателства за организирана терористична дейност.