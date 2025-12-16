Атентатът на плажа Бонди е бил вдъхновен от идеологията на ИДИЛ

Бащата и синът, които откриха огън по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни, изглежда са били водени от идеологията на „Ислямска държава“, заяви във вторник австралийският премиер Антъни Албанезе.
В същото време премиерът подчерта, че към момента няма доказателства за организирана терористична дейност.
