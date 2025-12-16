НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Атентатът на плажа Бонди е бил вдъхновен от идеологията на ИДИЛ

          0
          14
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бащата и синът, които откриха огън по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни, изглежда са били водени от идеологията на „Ислямска държава“, заяви във вторник австралийският премиер Антъни Албанезе.

          „Изглежда, че това е било мотивирано от идеологията на Ислямска държава“, каза Албанезе по повод масовата стрелба в неделя вечерта, при която загинаха 15 души.

          - Реклама -

          В същото време премиерът подчерта, че към момента няма доказателства за организирана терористична дейност.

          „В момента нямаме доказателства за сговор и никакви доказателства, че тези хора са били част от (терористична) клетка. Няма доказателства, че някой от нападателите е планирал, обмислял или мислил за извършване на акт на насилие срещу еврейската общност“, допълни Албанезе.

          Бащата и синът, които откриха огън по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни, изглежда са били водени от идеологията на „Ислямска държава“, заяви във вторник австралийският премиер Антъни Албанезе.

          „Изглежда, че това е било мотивирано от идеологията на Ислямска държава“, каза Албанезе по повод масовата стрелба в неделя вечерта, при която загинаха 15 души.

          - Реклама -

          В същото време премиерът подчерта, че към момента няма доказателства за организирана терористична дейност.

          „В момента нямаме доказателства за сговор и никакви доказателства, че тези хора са били част от (терористична) клетка. Няма доказателства, че някой от нападателите е планирал, обмислял или мислил за извършване на акт на насилие срещу еврейската общност“, допълни Албанезе.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ливан демонстрира пред дипломати усилията си за разоръжаване на Хизбула

          Красимир Попов -
          Ливанската армия организира обиколка за посланици и чуждестранни военни представители, с цел да покаже усилията си за разоръжаване на подкрепяната от Иран групировка Хизбула,...
          Политика

          Тръмп призова Си Дзинпин за освобождаването на Джими Лай

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е поискал от китайския си колега Си Дзинпин да освободи хонконгския медиен магнат Джими Лай,...
          Общество

          Илон Мъск стана първият човек с над 600 млрд. долара нетно състояние

          Красимир Попов -
          Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 600 милиарда долара, според списание Forbes. В съобщението се посочва, че SpaceX...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions