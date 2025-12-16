НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          България влиза в еврозоната с инфлация, надвишаваща двойно средната за Европа

          0
          37
          евробанкноти
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          България се подготвя за приемането на единната европейска валута в условия на ускорена инфлация, която значително надвишава нивата в страните от еврозоната. Според данните на Националния статистически институт (НСИ), годишната инфлация в страната към края на ноември 2025 г. достига 5,2%. За сравнение, предварителните данни на Евростат сочат, че средното поскъпване на живота в държавите, използващи еврото, е едва 2,2%. Това означава, че темпът на нарастване на цените у нас е над два пъти по-висок.

          - Реклама -

          Когато инфлацията се изчислява според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за страните от ЕС, тя възлиза на 3,7%, което отново е над средноевропейското равнище. Статистиката отчита, че след формалното покриване на критериите за членство във валутния съюз, цените в България са започнали бързо да се покачват. През последните пет месеца годишната инфлация се задържа трайно над 5%. За сравнение, през 2024 г. инфлацията е била 2,2%, като през по-голямата част от годината се е движила около 2%, а в отделни месеци дори е падала под тази граница. Тенденцията показва, че поскъпването е започнало веднага след решението за въвеждане на еврото.

          По сектори най-драстичен е скокът при туристическите пакети и почивките, които са поскъпнали с над 30% в рамките на година. Услугите бележат най-сериозен ръст при бижутата и часовниците с 29,5% по-високи цени (влияние оказват и международните пазари на благородни метали), ветеринарните услуги са поскъпнали с над 22%, а таксите за битови отпадъци – с над 20%. Фризьорските салони са вдигнали цените с 16,9%, а ресторантите и заведенията – с 12%. При хранителните продукти кафето, чаят и какаото са поскъпнали с близо 20%. Плодовете отбелязват ръст от 15,8%, захарните изделия – 11,8%, а хлябът и зърнените храни – 11%.

          С цел овладяване на спекулата, парламентът прие промени в Закона за въвеждане на еврото. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщиха, че от 9 октомври 2025 г. до момента са съставени 31 акта за необосновано повишаване на цените. Не се съобщават обаче имената на нарушителите, нито размерът на санкциите.

          Междувременно стартира и държавната инициатива „Магазин за хората”, за която бяха заделени 10 млн. лв. от бюджет 2025. Продуктите няма да се предлагат в нови обекти, а на обособени щандове в 70 магазина на кооперативните съюзи и веригата КООП, предимно в села около Пловдив. Целта е цените да са конкурентни на промоционалните оферти в големите вериги. Асортиментът включва основни стоки като лютеница, олио, варива, захар и млечни продукти.

          Държавният сайт за сравнение на цените „Колко струва” (kolkostruva.bg) продължава да търпи критики заради непълна функционалност. Докато за определени продукти като боб информацията е полезна и сравнима, за други, като пакетираното сирене, липсват данни за грамажа, което прави сравнението на цените невъзможно и обезсмисля идеята за насърчаване на конкуренцията.

          Експертите предупреждават и за предстоящите промени при разплащанията. От 1 януари 2026 г. касовите бележки ще изписват общата сума първо в евро, а след това в левове. 

          Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите” алармира за възможни измами: „Моят съвет е потребителите да се запознаят с това как изглеждат купюрите на евробанкнотите, а най-вече към възрастните хора апелът ми е да не се доверяват на абсолютно никакви лица, които им предлагат услуга да им помогнат да си обменят левовете в брой. Това се случва само и единствено в офиси на официални институции: Българска народна банка – без ограничение във времето и обема, в офисите на търговските банки и там, където няма офиси на търговски банки – в пощенските клонове”.

          България се подготвя за приемането на единната европейска валута в условия на ускорена инфлация, която значително надвишава нивата в страните от еврозоната. Според данните на Националния статистически институт (НСИ), годишната инфлация в страната към края на ноември 2025 г. достига 5,2%. За сравнение, предварителните данни на Евростат сочат, че средното поскъпване на живота в държавите, използващи еврото, е едва 2,2%. Това означава, че темпът на нарастване на цените у нас е над два пъти по-висок.

          - Реклама -

          Когато инфлацията се изчислява според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за страните от ЕС, тя възлиза на 3,7%, което отново е над средноевропейското равнище. Статистиката отчита, че след формалното покриване на критериите за членство във валутния съюз, цените в България са започнали бързо да се покачват. През последните пет месеца годишната инфлация се задържа трайно над 5%. За сравнение, през 2024 г. инфлацията е била 2,2%, като през по-голямата част от годината се е движила около 2%, а в отделни месеци дори е падала под тази граница. Тенденцията показва, че поскъпването е започнало веднага след решението за въвеждане на еврото.

          По сектори най-драстичен е скокът при туристическите пакети и почивките, които са поскъпнали с над 30% в рамките на година. Услугите бележат най-сериозен ръст при бижутата и часовниците с 29,5% по-високи цени (влияние оказват и международните пазари на благородни метали), ветеринарните услуги са поскъпнали с над 22%, а таксите за битови отпадъци – с над 20%. Фризьорските салони са вдигнали цените с 16,9%, а ресторантите и заведенията – с 12%. При хранителните продукти кафето, чаят и какаото са поскъпнали с близо 20%. Плодовете отбелязват ръст от 15,8%, захарните изделия – 11,8%, а хлябът и зърнените храни – 11%.

          С цел овладяване на спекулата, парламентът прие промени в Закона за въвеждане на еврото. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщиха, че от 9 октомври 2025 г. до момента са съставени 31 акта за необосновано повишаване на цените. Не се съобщават обаче имената на нарушителите, нито размерът на санкциите.

          Междувременно стартира и държавната инициатива „Магазин за хората”, за която бяха заделени 10 млн. лв. от бюджет 2025. Продуктите няма да се предлагат в нови обекти, а на обособени щандове в 70 магазина на кооперативните съюзи и веригата КООП, предимно в села около Пловдив. Целта е цените да са конкурентни на промоционалните оферти в големите вериги. Асортиментът включва основни стоки като лютеница, олио, варива, захар и млечни продукти.

          Държавният сайт за сравнение на цените „Колко струва” (kolkostruva.bg) продължава да търпи критики заради непълна функционалност. Докато за определени продукти като боб информацията е полезна и сравнима, за други, като пакетираното сирене, липсват данни за грамажа, което прави сравнението на цените невъзможно и обезсмисля идеята за насърчаване на конкуренцията.

          Експертите предупреждават и за предстоящите промени при разплащанията. От 1 януари 2026 г. касовите бележки ще изписват общата сума първо в евро, а след това в левове. 

          Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите” алармира за възможни измами: „Моят съвет е потребителите да се запознаят с това как изглеждат купюрите на евробанкнотите, а най-вече към възрастните хора апелът ми е да не се доверяват на абсолютно никакви лица, които им предлагат услуга да им помогнат да си обменят левовете в брой. Това се случва само и единствено в офиси на официални институции: Българска народна банка – без ограничение във времето и обема, в офисите на търговските банки и там, където няма офиси на търговски банки – в пощенските клонове”.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Адриан Николов, ИПИ: Удължителният бюджет отлага големите решения за след изборите през март

          Пола Жекова -
          Липсата на редовно правителство и неприетият държавен бюджет създават несигурност, която обаче е частично смекчена от внесения удължителен закон за финансите. Тази теза изрази...
          Политика

          Цонев: Бяхме за редовен бюджет, но ще подкрепим и удължителния

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство на „Дондуков“ 2 с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи –...
          Политика

          НА ЖИВО: ДПС-Ново начало се яви при президента за консултациите

          Никола Павлов -
          Четвъртата политическа сила в парламента – „ДПС – Ново начало“, се яви за консултации с президента Румен Радев за съставяне на ново правителство. На...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions