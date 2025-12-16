Белият дом замрази технологичното споразумение с Великобритания

Белият дом спря изпълнението на споразумението за технологично сътрудничество с Великобритания, подписано по време на тържествената държавна визита на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Обединеното кралство през септември.

Решението беше обявено от Майкъл Крациос, ръководител на Службата за научна и технологична политика на Белия дом, който написа в X, че Лондон трябва да постигне „значителен напредък“ в търговските преговори със САЩ, за да бъде възобновено споразумението.

„Великобритания трябва да демонстрира съществен напредък в търговските преговори, за да продължим технологичното сътрудничество“, посочи Крациос.

Замразеното споразумение предвиждаше задълбочаване на партньорството в стратегически области, сред които изкуствен интелект, квантови изчисления и ядрена енергия – сектори, определяни от Вашингтон като ключови за националната сигурност и глобалната технологична конкуренция.

Ходът на Белия дом се разглежда като форма на политически и икономически натиск в контекста на по-широките преговори между двете държави, които след Брекзит търсят нова рамка за търговски и стратегически отношения.