НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Белият дом замрази технологичното споразумение с Великобритания

          0
          7
          Снимка: Труд
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Белият дом спря изпълнението на споразумението за технологично сътрудничество с Великобритания, подписано по време на тържествената държавна визита на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Обединеното кралство през септември.

          - Реклама -

          Решението беше обявено от Майкъл Крациос, ръководител на Службата за научна и технологична политика на Белия дом, който написа в X, че Лондон трябва да постигне „значителен напредък“ в търговските преговори със САЩ, за да бъде възобновено споразумението.

          „Великобритания трябва да демонстрира съществен напредък в търговските преговори, за да продължим технологичното сътрудничество“, посочи Крациос.

          Замразеното споразумение предвиждаше задълбочаване на партньорството в стратегически области, сред които изкуствен интелект, квантови изчисления и ядрена енергия – сектори, определяни от Вашингтон като ключови за националната сигурност и глобалната технологична конкуренция.

          Ходът на Белия дом се разглежда като форма на политически и икономически натиск в контекста на по-широките преговори между двете държави, които след Брекзит търсят нова рамка за търговски и стратегически отношения.

          Белият дом спря изпълнението на споразумението за технологично сътрудничество с Великобритания, подписано по време на тържествената държавна визита на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Обединеното кралство през септември.

          - Реклама -

          Решението беше обявено от Майкъл Крациос, ръководител на Службата за научна и технологична политика на Белия дом, който написа в X, че Лондон трябва да постигне „значителен напредък“ в търговските преговори със САЩ, за да бъде възобновено споразумението.

          „Великобритания трябва да демонстрира съществен напредък в търговските преговори, за да продължим технологичното сътрудничество“, посочи Крациос.

          Замразеното споразумение предвиждаше задълбочаване на партньорството в стратегически области, сред които изкуствен интелект, квантови изчисления и ядрена енергия – сектори, определяни от Вашингтон като ключови за националната сигурност и глобалната технологична конкуренция.

          Ходът на Белия дом се разглежда като форма на политически и икономически натиск в контекста на по-широките преговори между двете държави, които след Брекзит търсят нова рамка за търговски и стратегически отношения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Последните F-16 по първия договор пристигнаха в България

          Красимир Попов -
          Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за...
          Война

          Зеленски: Мирният план със САЩ е реалистичен, но териториалният въпрос остава открит

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложенията, които се обсъждат с американски официални лица за мирно споразумение, са „много реалистични“ и могат да бъдат...
          Правосъдие

          Съдът постави под домашен арест шефа на Пето РПУ в София

          Красимир Попов -
          Окръжният съд в Ловеч наложи мярка за неотклонение „домашен арест“ с електронна гривна на директора на Пето районно управление в София Пламен Максимов. БГНЕС припомня,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions