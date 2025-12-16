Билал Ердоган: Ако баща ми беше по-силен, Израел нямаше да извърши „геноцид“ в Газа

Израел не би могъл да извърши това, което той определи като геноцид в Газа, ако на турския президент Реджеп Тайип Ердоган беше дадена по-голяма политическа сила. Според него вътрешното несъгласие и критиките са отслабили ръководството на Турция в критичен момент.

Това заяви Билал Ердоган – син на турския президент, по време на открито събитие в Истанбул. 44-годишният Билал Ердоган посочи, че липсата на достатъчно единство зад баща му е намалила международното влияние на Турция, като подчерта, че по-силната вътрешна подкрепа би довела до по-голяма външнополитическа мощ.

„Ако бяхме направили президента си малко по-силен, Израел нямаше да може да извърши този геноцид… Но като дадохме пространство на вътрешни раздори и предатели сред нас, ние намалихме силата и енергията на президента и отслабихме влиянието на Турция в чужбина“, заяви Билал Ердоган.

Той, който многократно призовава за безусловна лоялност към президента, постави под въпрос самото съществуване на критика към държавния глава.

„Какво бихме загубили, ако никой не смее да говори срещу президента, който представлява тази страна? Не си ли струва да стоим зад него заедно?“

Изказванията му идват на фона на хиляди разследвани, преследвани или осъждани в Турция по обвинения в обида на президента, на основание член 299 от турския Наказателен кодекс, който криминализира „обидата на президента“ и предвижда до четири години затвор, с по-тежко наказание при използване на медии.

Билал Ердоган отправи остри критики и към турските журналисти в изгнание, обвинявайки ги, че манипулират общественото мнение чрез социалните мрежи. След неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. десетки журналисти напуснаха страната, след като правителството започна масови репресии срещу медии, включително арести по обвинения в тероризъм и участие в преврата.

Някои от тях създадоха независими новинарски платформи в чужбина, които натрупаха значителна аудитория на фона на нарастващата цензура в Турция.

„Малък брой изгнаници разпространяват лъжи и дезинформация от центрове на предателство. Защо хората все още им се доверяват и споделят новините им? Защо позволяваме на предатели да определят дневния ред на тази страна?“ подчерта той.

Билал Ердоган описа баща си като един от най-уважаваните лидери в света, като изрази убеждение, че по-ранната и по-широка подкрепа е можела да издигне Турция до още по-силна глобална позиция. Според него признанието за ролята на президента ще дойде, но закъснението ще има цена.

Реджеп Тайип Ердоган, чиято Партия на справедливостта и развитието (ПСР) управлява от 2002 г., първо като министър-председател, а от 2014 г. като президент, консолидира властта си чрез конституционни промени, които значително отслабиха парламентарния контрол и независимостта на съдебната система.

През март кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, основен политически съперник на Ердоган, беше арестуван в рамките на разследване за корупция в столичната община.

Билал Ердоган често е разглеждан като най-вероятния наследник на баща си, предвид активната му роля в проправителствени организации, честите публични изяви и нарастващото му влияние в консервативните среди. Той е най-малкият син на президента, който има още един син – Бурак, и две дъщери.