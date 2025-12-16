НА ЖИВО
          Билетите за концерта на гръцката изпълнителка Деспина Ванди вече са в официална продажба

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Билети за концерта на неповторимата Деспина Ванди могат да бъдат закупени на сайта www.despinavandi.bg

          След редица изяви на най-големите сцени в Гърция и по света, Деспина Ванди пристига у нас за дългоочакван концерт, който ще събере хиляди почитатели на гръцката музика в зала „Арена 8888“.

          Деспина Ванди е добре позната на българската публика като една от най-ярките звезди на модерната гръцка музика. Нейните хитове „Girismata“, „Na Ti Xerese“, „Ya Habibi“, „Pali Pali Panselinos“ и много други звучат повече от тридесет години навсякъде в нашата страна. Българската публика обича Деспина заради уникалната ѝ комбинация от модерно гръцко звучене, впечатляващо присъствие на сцената и умението ѝ да превръща всеки концерт в истински празник. Което несъмнено ще превърне 23 април 2026 година в незабравима вечер, изпълнена с истински гръцки дух.

          Множество запитвания и предварителен интерес показаха, че най-големите почитатели на изпълнителката със сигурност вече са се възползвали от предварителната продажба на желаните пропуски.

          Феновете могат да се сдобият със своите билети чрез официалния сайт на концерта www.despinavandi.bg. Цените започват от 40 лева, като са налични билети в различни ценови категории в зависимост от местата в залата.

          Не пропускайте момента – осигурете си билет навреме и се потопете в магията на незабравимата Деспина Ванди. Чака ви вечер, изпълнена с емоция, класа и хитове, които сме сигурни, че обичате от години.

          Начало: 19:30 часа

          Дата: 23 април 2026 година

          Място: София, зала „Арена 8888“

          Официални канали на концерта:

          Web: https://despinavandi.bg

          Facebook: https://www.facebook.com/despinavandiconcert

          Instagram: https://www.instagram.com/despinaconcert

