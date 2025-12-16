НА ЖИВО
          Черноморският флот на Русия отрича Украйна да е унищожила подводница в Новоросийск

          Украйна порази руска подводница в Новоросийск
          Украйна порази руска подводница в Новоросийск
          Информацията на Киев за предполагаемото унищожаване на руска подводница е невярна, заявиха от Черноморския флот на Русия. От там също отбелязват, че опитът на Украйна да извърши „саботаж“ е бил неуспешен.

          „Опитът на Украйна да извърши саботаж с помощта на безпилотен подводен апарат се провали“, се казва в изявлението.

          В него се подчертава, че нито един руски кораб или подводница в базовия отсек на Новоросийск, нито екипажът им, са пострадали.

          В същото време старши лейтенант от Украинските отбранителни сили с позивна „Алекс“ отбеляза в личния си Telegram канал, че Русия не разбира, че грешката им не е дали подводницата им е била ударена, а по-скоро, че са позволили атаката да удари обектите им дълбоко в тила.

          Украинските военни добавиха, че това поражение е нанесено от доста сложен и по свой начин уникален вид оръжие, което на практика се равнява на успешна специална операция.

