Цонев: Бяхме за редовен бюджет, но ще подкрепим и удължителния

Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство на „Дондуков“ 2 с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“. В срещата участват Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов.

- Реклама -

По време на разговора държавният глава подчерта, че „ДПС – Ново начало“ не е част от управляващото мнозинство, но е подкрепяло правителството. От своя страна Йордан Цонев благодари за поканата и потвърди позицията на формацията.

„Подкрепяли сме управлението с политики, но не сме участвали с постове“, заяви Цонев.

Той подчерта, че според партията настоящото Народно събрание е изчерпало своята политическа роля.

„Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя политически живот“, каза още Цонев.

По отношение на бюджета той заяви, че позицията на „ДПС – Ново начало“ е била за приемане на редовен бюджет, а не на удължителен, но при сегашната политическа ситуация формацията ще подкрепи удължителния вариант.

„По наше мнение трябваше да има бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация ще подкрепим удължителния“, уточни Цонев.

Той коментира и темата за изборния процес, като заяви, че партията продължава да настоява за машинно гласуване, но с уговорката, че настоящите машини са компрометирани.

„Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са силно компрометирани“, каза Цонев.

В заключение той направи оценка на бюджетната политика, като подчерта, че не съществува един-единствен „правилен“ бюджет.