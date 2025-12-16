НА ЖИВО
          Цонев: Бяхме за редовен бюджет, но ще подкрепим и удължителния

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство на „Дондуков“ 2 с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“. В срещата участват Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов.

          По време на разговора държавният глава подчерта, че „ДПС – Ново начало“ не е част от управляващото мнозинство, но е подкрепяло правителството. От своя страна Йордан Цонев благодари за поканата и потвърди позицията на формацията.

          „Подкрепяли сме управлението с политики, но не сме участвали с постове“, заяви Цонев.

          Той подчерта, че според партията настоящото Народно събрание е изчерпало своята политическа роля.

          НА ЖИВО: ДПС-Ново начало се яви при президента за консултациите НА ЖИВО: ДПС-Ново начало се яви при президента за консултациите

          „Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя политически живот“, каза още Цонев.

          По отношение на бюджета той заяви, че позицията на „ДПС – Ново начало“ е била за приемане на редовен бюджет, а не на удължителен, но при сегашната политическа ситуация формацията ще подкрепи удължителния вариант.

          „По наше мнение трябваше да има бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация ще подкрепим удължителния“, уточни Цонев.

          Той коментира и темата за изборния процес, като заяви, че партията продължава да настоява за машинно гласуване, но с уговорката, че настоящите машини са компрометирани.

          „Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са силно компрометирани“, каза Цонев.

          В заключение той направи оценка на бюджетната политика, като подчерта, че не съществува един-единствен „правилен“ бюджет.

          „Няма добър и лош бюджет, има бюджет, който отговаря на условията. Няма единствен бюджет, не може да има един единствен вариант на бюджета. Твърдя, че първият бюджет беше по-добър от втория. Удължителният не дава възможност да бъдат защитени групи. Основният постулат е да се харчи това, което се събира“, заяви Йордан Цонев.

