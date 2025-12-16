Цонев: Бяхме за редовен бюджет, но ще подкрепим и удължителния

Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство на „Дондуков“ 2 с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“. В срещата участват Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов.
По време на разговора държавният глава подчерта, че „ДПС – Ново начало“ не е част от управляващото мнозинство, но е подкрепяло правителството. От своя страна Йордан Цонев благодари за поканата и потвърди позицията на формацията.
Той подчерта, че според партията настоящото Народно събрание е изчерпало своята политическа роля.
По отношение на бюджета той заяви, че позицията на „ДПС – Ново начало“ е била за приемане на редовен бюджет, а не на удължителен, но при сегашната политическа ситуация формацията ще подкрепи удължителния вариант.
Той коментира и темата за изборния процес, като заяви, че партията продължава да настоява за машинно гласуване, но с уговорката, че настоящите машини са компрометирани.
В заключение той направи оценка на бюджетната политика, като подчерта, че не съществува един-единствен „правилен“ бюджет.
