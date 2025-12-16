НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА и Славия отнесоха финансови санкции след мачовете за Купата

          "Червените" ще трябва да заплатят 2800 лева, а "белите" - с 1000 лева по-малко

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след 1/8-финалите за Купата на България. Единствените клубове, които бяха глобени, са ЦСКА и Славия. „Червените“ ще трябва да платят предколедно 2800 лв, докато „белите“ бяха санкционирани с 1800 лв.

          - Реклама -

          Ето и всички решения на “Дисциплинарната комисия:

          С предупреждения – 30 състезатели

          Със спиране от състезателни права

          Георги Рангелов Аргилашки       ПФК Добруджа (Добрич)   1       200
          Ариан Мършуля                   Монтана                 3       800

          С предупреждения – Служебни лица

          Антон Митков Дончев            ПФК Арда (Кърджали)      –       400
          Христо Ангелов Янев            ПФК ЦСКА (София)         –       400
          Славко Матич                   ПФК Септември (София)    –       800

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
          За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след 1/8-финалите за Купата на България. Единствените клубове, които бяха глобени, са ЦСКА и Славия. „Червените“ ще трябва да платят предколедно 2800 лв, докато „белите“ бяха санкционирани с 1800 лв.

          - Реклама -

          Ето и всички решения на “Дисциплинарната комисия:

          С предупреждения – 30 състезатели

          Със спиране от състезателни права

          Георги Рангелов Аргилашки       ПФК Добруджа (Добрич)   1       200
          Ариан Мършуля                   Монтана                 3       800

          С предупреждения – Служебни лица

          Антон Митков Дончев            ПФК Арда (Кърджали)      –       400
          Христо Ангелов Янев            ПФК ЦСКА (София)         –       400
          Славко Матич                   ПФК Септември (София)    –       800

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
          За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА ще изиграе четири приятелски мача в Турция

          Николай Минчев -
          ЦСКА ще стартира зимната си подготовка на 5 януари. Шест дни по-късно "червените" заминават за Анталия, където ще изиграят четири проверки - с Корона...
          Футбол

          Кризата с контузии в Арсенал продължава

          Николай Минчев -
          Бен Уайт е изправен пред месец в лазарета на Арсенал, след като получи контузия в задното бедро, съобщава BBC Sport. Бранителят пострада при домакинската...
          Тенис

          Арина Сабаленка спечели наградата за тенисистка на годината

          Николай Минчев -
          Световната номер 1 Арина Сабаленка беше определена за Тенисистка на годината за втори пореден сезон, след като прекара цялата година на върха в ранглистата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions