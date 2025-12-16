ЦСКА и Славия отнесоха финансови санкции след мачовете за Купата

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след 1/8-финалите за Купата на България. Единствените клубове, които бяха глобени, са ЦСКА и Славия. „Червените“ ще трябва да платят предколедно 2800 лв, докато „белите“ бяха санкционирани с 1800 лв.
Ето и всички решения на “Дисциплинарната комисия:
С предупреждения – 30 състезатели
Със спиране от състезателни права
Георги Рангелов Аргилашки ПФК Добруджа (Добрич) 1 200
Ариан Мършуля Монтана 3 800
С предупреждения – Служебни лица
Антон Митков Дончев ПФК Арда (Кърджали) – 400
Христо Ангелов Янев ПФК ЦСКА (София) – 400
Славко Матич ПФК Септември (София) – 800
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.