ЦСКА и Славия отнесоха финансови санкции след мачовете за Купата

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след 1/8-финалите за Купата на България. Единствените клубове, които бяха глобени, са ЦСКА и Славия. „Червените“ ще трябва да платят предколедно 2800 лв, докато „белите“ бяха санкционирани с 1800 лв.

Ето и всички решения на “Дисциплинарната комисия:

С предупреждения – 30 състезатели

Със спиране от състезателни права

Георги Рангелов Аргилашки ПФК Добруджа (Добрич) 1 200

Ариан Мършуля Монтана 3 800

С предупреждения – Служебни лица

Антон Митков Дончев ПФК Арда (Кърджали) – 400

Христо Ангелов Янев ПФК ЦСКА (София) – 400

Славко Матич ПФК Септември (София) – 800

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.