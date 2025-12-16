НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Футбол

          ЦСКА ще изиграе четири приятелски мача в Турция

          "Червените" се събират на 5 януари, а шест дни по-късно заминават за Анталия

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА ще стартира зимната си подготовка на 5 януари. Шест дни по-късно „червените“ заминават за Анталия, където ще изиграят четири проверки – с Корона Киелце (Полша), Млада Болеслав (Чехия), ЛНЗ Черкаси (Украйна) и Нови Пазар (Сърбия).

          Последната контрола на тима на Христо Янев е срещу Дунав Русе на 31 януари.

          Ето какво написаха „армейците“:

          „Представителният тим на ЦСКА ще започне зимната си подготовка с първа тренировка на 5 януари.
          На 11 януари „червените“ заминават на двуседмичен подготвителен лагер в Анталия, Турция, където ще изиграят 4 контролни срещи.
          14 януари – срещу Корона Киелце  
          17 януари – срещу Млада Болеслав  
          21 януари – срещу ЛНЗ Черкаси  
          23 януари – срещу Нови Пазар  
          ЦСКА се завръща у нас на 24 януари, а последната контрола преди подновяването на първенството ще бъде на 31 януари срещу Дунав Русе.
          Всичко контроли ще бъдат излъчвани НА ЖИВО по SPORTBG!“.

