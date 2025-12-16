ЦСКА ще изиграе четири приятелски мача в Турция

ЦСКА ще стартира зимната си подготовка на 5 януари. Шест дни по-късно „червените“ заминават за Анталия, където ще изиграят четири проверки – с Корона Киелце (Полша), Млада Болеслав (Чехия), ЛНЗ Черкаси (Украйна) и Нови Пазар (Сърбия).

Последната контрола на тима на Христо Янев е срещу Дунав Русе на 31 януари.

Ето какво написаха „армейците“:

„Представителният тим на ЦСКА ще започне зимната си подготовка с първа тренировка на 5 януари.

На 11 януари „червените“ заминават на двуседмичен подготвителен лагер в Анталия, Турция, където ще изиграят 4 контролни срещи.

14 януари – срещу Корона Киелце

17 януари – срещу Млада Болеслав

21 януари – срещу ЛНЗ Черкаси

23 януари – срещу Нови Пазар

ЦСКА се завръща у нас на 24 януари, а последната контрола преди подновяването на първенството ще бъде на 31 януари срещу Дунав Русе.

Всичко контроли ще бъдат излъчвани НА ЖИВО по SPORTBG!“.