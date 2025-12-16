Д-р Атанас Мангъров: Ефективността на противогрипната ваксина е от 35% до 70%

Това каза инфекционистът д-р Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Специалистът посочи, че главното достойнство на противогрипните ваксини е, че за разлика от други са безопасни и е препоръчително човек да се ваксинира.
Доктор Мангърово обясни, че е най-добре противогрипната ваксина да се постави в началото на есента, но допълни, че дори и сега не е късно за нея.
