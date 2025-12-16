НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Д-р Атанас Мангъров: Ефективността на противогрипната ваксина е от 35% до 70%

          0
          78
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Ефективността на противогрипната ваксина е от 35% до 70% и зависи от щама на съответния грип. Дори и 30-0% да е ефективността, това пак не е малко.“.

          Това каза инфекционистът д-р Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Специалистът посочи, че главното достойнство на противогрипните ваксини е, че за разлика от други са безопасни и е препоръчително човек да се ваксинира.

          „Аз се ваксинирам всяка година. Ваксинирам и тези, които са около мен и които са ми близки. Считам, че това е правилно“, посочи лекарят.

          Доктор Мангърово обясни, че е най-добре противогрипната ваксина да се постави в началото на есента, но допълни, че дори и сега не е късно за нея.

          „Ефективността на противогрипната ваксина е от 35% до 70% и зависи от щама на съответния грип. Дори и 30-0% да е ефективността, това пак не е малко.“.

          Това каза инфекционистът д-р Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Специалистът посочи, че главното достойнство на противогрипните ваксини е, че за разлика от други са безопасни и е препоръчително човек да се ваксинира.

          „Аз се ваксинирам всяка година. Ваксинирам и тези, които са около мен и които са ми близки. Считам, че това е правилно“, посочи лекарят.

          Доктор Мангърово обясни, че е най-добре противогрипната ваксина да се постави в началото на есента, но допълни, че дори и сега не е късно за нея.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Свилен Трифонов: „ДПС-Ново начало“ искат да саботират машинното гласуване

          Златина Петкова -
          "ДПС-Ново начало" искат да саботират машинното гласуване, но не смеят да го кажат направо, защото тези стотици хиляди хора, които бяха на улицата, могат...
          Политика

          Ивелин Михайлов: Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията

          Златина Петкова -
          "Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията ни. Включително са искали да вкарат за кратко в ареста съвременен влогър с...
          Политика

          „Локхийд Мартин“: Произведени са всички F-16 от първата партида за България

          Никола Павлов -
          Производството на първата партида изтребители F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило. Това съобщиха комуникационните представители на компанията производител Lockheed Martin...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions