Д-р Атанас Мангъров: Ефективността на противогрипната ваксина е от 35% до 70%

„Ефективността на противогрипната ваксина е от 35% до 70% и зависи от щама на съответния грип. Дори и 30-0% да е ефективността, това пак не е малко.“.

Това каза инфекционистът д-р Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Специалистът посочи, че главното достойнство на противогрипните ваксини е, че за разлика от други са безопасни и е препоръчително човек да се ваксинира.

„Аз се ваксинирам всяка година. Ваксинирам и тези, които са около мен и които са ми близки. Считам, че това е правилно“, посочи лекарят.

Доктор Мангърово обясни, че е най-добре противогрипната ваксина да се постави в началото на есента, но допълни, че дори и сега не е късно за нея.