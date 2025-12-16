Д-р Мими Виткова: Нещата в здравеопазването у нас са катастрофални

„Нещата в здравеопазването у нас са катастрофални. Непрекъснато се оскъпява медицинската помощ и непрекъснато нараства неудовлетвореността, както на гражданите, така и на работещите в системата.“

Това каза бившият здравен министър д-р Мими Виткова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според д-р Виткова за повече от 30 години никой у нас не е направил верен анализ на това какво се случва в родното здравеопазване. Тя посочи, че ние берем плодовете от революционна реформа в сферата, извършена в периода от 1998-а до 2000-а година. Гостенката припомни, че тогава се е преминало от бюджетно финансиране към осигурителен модел.