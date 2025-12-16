НА ЖИВО
          Д-р Татяна Илиева: Емил беше изключително харизматична личност

          „Емил беше изключително харизматична личност. Човек с невероятен интелект и невероятно обаяние. Той можеше всичко. Беше прекрасен лекар. Пациентите много го обичаха, много го ценяха, раздаваше се за тях.“

          Това каза д-р Татяна Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева разказа повече за своя покоен съпруг, на когото е кръстен Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който се провежда в Боровец.

          „Той беше човек, който обожаваше изкуството във всичките му измерения. Много добре свиреше на пиано, пееше прекрасно. Неговата леля, по майчина линия, е оперната певица Емилия Георгиева, която дълги години пее в театър „Ла Скала“ в Милано“, каза още гостенката.

          Илиева определи своя съпруг като съвременен будител. Тя припомни, че когато възниква първият джаз фестивал в Банско през далечната 1998а година на него му е било много трудно да организира всичко това, разчитайки главно на ентусиазма и голямата си любов към тази музика.

          Илиева разказа повече за своя покоен съпруг, на когото е кръстен Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев", който се провежда в Боровец.

          „Той беше човек, който обожаваше изкуството във всичките му измерения. Много добре свиреше на пиано, пееше прекрасно. Неговата леля, по майчина линия, е оперната певица Емилия Георгиева, която дълги години пее в театър „Ла Скала" в Милано", каза още гостенката.

          Илиева определи своя съпруг като съвременен будител. Тя припомни, че когато възниква първият джаз фестивал в Банско през далечната 1998а година на него му е било много трудно да организира всичко това, разчитайки главно на ентусиазма и голямата си любов към тази музика.

