Д-р Татяна Илиева: Емил беше изключително харизматична личност

Това каза д-р Татяна Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Илиева разказа повече за своя покоен съпруг, на когото е кръстен Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който се провежда в Боровец.
Илиева определи своя съпруг като съвременен будител. Тя припомни, че когато възниква първият джаз фестивал в Банско през далечната 1998а година на него му е било много трудно да организира всичко това, разчитайки главно на ентусиазма и голямата си любов към тази музика.
Това каза д-р Татяна Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Илиева разказа повече за своя покоен съпруг, на когото е кръстен Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който се провежда в Боровец.
Илиева определи своя съпруг като съвременен будител. Тя припомни, че когато възниква първият джаз фестивал в Банско през далечната 1998а година на него му е било много трудно да организира всичко това, разчитайки главно на ентусиазма и голямата си любов към тази музика.