Държавният прокурор на Република Северна Македония Люпчо Коцевски официално се оттегли от поста си, изпреварвайки насроченото парламентарно заседание, на което депутатите трябваше да гласуват неговото освобождаване. Оставката бе подадена непосредствено преди началото на процедурата в законодателния орган.

На извънредна пресконференция Коцевски заяви, че напуска прокуратурата с „високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона”. Той разкритикува остро начина, по който е била организирана процедурата срещу него.

Коцевски разкри, че едва тази сутрин е получил покана за участие в заседанието, инициирано по искане на правителството. Той подчерта, че не му е било оставено никакво време за подготовка, а самото предложение за отстраняването му дори не му е било официално представено. Според него днешното събиране на депутатите е имало за цел да бъде чисто формален акт.

„Държавният прокурор може да бъде освободен от длъжност само ако се установи, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение. Това е така не с цел защита на Люпчо Коцевски или на който и да е, който ще встъпи в длъжност, а с цел защита на независимостта на прокуратурата и принципа на разделение на властите, принципи, които днес са дълбоко нарушени”, категоричен бе Коцевски.

Вследствие на неговото действие, точката от дневния ред за освобождаването му отпадна, а парламентът само констатира подадената оставка.

Напрежението около поста на обвинител номер едно в Скопие датира от месеци. Процедурата по освобождаването му стартира още през февруари, но бе временно замразена заради пожара в Кочани на 16 март, след което бе възобновена.

Мотивите на правителството за исканата оставка се основават на твърдения за допуснати сериозни професионални грешки. Според управляващите, Коцевски е превишил правомощията си и е позволил публикуване на чувствителна информация по съдебни дела от страна на прокуратурата. В аргументацията се посочва, че „в резултат на извършените нарушения функционалността на институцията е нарушена и нейната цялост е сериозно накърнена”.

Политическите реакции не закъсняха. В интервю от миналата седмица премиерът Христиан Мицкоски коментира, че на прокурора е била дадена година и половина, за да покаже резултати, но такива са липсвали. От друга страна, лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви пред МРТ 1, че отстраняването на държавния прокурор не представлява реформа, а е „още едно доказателство за партизацията на институциите“.