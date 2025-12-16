НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Държавният прокурор на Северна Македония подаде оставка минути преди гласуването за уволнението му

          0
          33
          СНИМКА: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Държавният прокурор на Република Северна Македония Люпчо Коцевски официално се оттегли от поста си, изпреварвайки насроченото парламентарно заседание, на което депутатите трябваше да гласуват неговото освобождаване. Оставката бе подадена непосредствено преди началото на процедурата в законодателния орган.

          - Реклама -

          На извънредна пресконференция Коцевски заяви, че напуска прокуратурата с „високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона”. Той разкритикува остро начина, по който е била организирана процедурата срещу него.

          Коцевски разкри, че едва тази сутрин е получил покана за участие в заседанието, инициирано по искане на правителството. Той подчерта, че не му е било оставено никакво време за подготовка, а самото предложение за отстраняването му дори не му е било официално представено. Според него днешното събиране на депутатите е имало за цел да бъде чисто формален акт.

          „Държавният прокурор може да бъде освободен от длъжност само ако се установи, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение. Това е така не с цел защита на Люпчо Коцевски или на който и да е, който ще встъпи в длъжност, а с цел защита на независимостта на прокуратурата и принципа на разделение на властите, принципи, които днес са дълбоко нарушени”, категоричен бе Коцевски.

          Вследствие на неговото действие, точката от дневния ред за освобождаването му отпадна, а парламентът само констатира подадената оставка.

          Напрежението около поста на обвинител номер едно в Скопие датира от месеци. Процедурата по освобождаването му стартира още през февруари, но бе временно замразена заради пожара в Кочани на 16 март, след което бе възобновена.

          Мотивите на правителството за исканата оставка се основават на твърдения за допуснати сериозни професионални грешки. Според управляващите, Коцевски е превишил правомощията си и е позволил публикуване на чувствителна информация по съдебни дела от страна на прокуратурата. В аргументацията се посочва, че „в резултат на извършените нарушения функционалността на институцията е нарушена и нейната цялост е сериозно накърнена”.

          Политическите реакции не закъсняха. В интервю от миналата седмица премиерът Христиан Мицкоски коментира, че на прокурора е била дадена година и половина, за да покаже резултати, но такива са липсвали. От друга страна, лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви пред МРТ 1, че отстраняването на държавния прокурор не представлява реформа, а е „още едно доказателство за партизацията на институциите“.

          Държавният прокурор на Република Северна Македония Люпчо Коцевски официално се оттегли от поста си, изпреварвайки насроченото парламентарно заседание, на което депутатите трябваше да гласуват неговото освобождаване. Оставката бе подадена непосредствено преди началото на процедурата в законодателния орган.

          - Реклама -

          На извънредна пресконференция Коцевски заяви, че напуска прокуратурата с „високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона”. Той разкритикува остро начина, по който е била организирана процедурата срещу него.

          Коцевски разкри, че едва тази сутрин е получил покана за участие в заседанието, инициирано по искане на правителството. Той подчерта, че не му е било оставено никакво време за подготовка, а самото предложение за отстраняването му дори не му е било официално представено. Според него днешното събиране на депутатите е имало за цел да бъде чисто формален акт.

          „Държавният прокурор може да бъде освободен от длъжност само ако се установи, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение. Това е така не с цел защита на Люпчо Коцевски или на който и да е, който ще встъпи в длъжност, а с цел защита на независимостта на прокуратурата и принципа на разделение на властите, принципи, които днес са дълбоко нарушени”, категоричен бе Коцевски.

          Вследствие на неговото действие, точката от дневния ред за освобождаването му отпадна, а парламентът само констатира подадената оставка.

          Напрежението около поста на обвинител номер едно в Скопие датира от месеци. Процедурата по освобождаването му стартира още през февруари, но бе временно замразена заради пожара в Кочани на 16 март, след което бе възобновена.

          Мотивите на правителството за исканата оставка се основават на твърдения за допуснати сериозни професионални грешки. Според управляващите, Коцевски е превишил правомощията си и е позволил публикуване на чувствителна информация по съдебни дела от страна на прокуратурата. В аргументацията се посочва, че „в резултат на извършените нарушения функционалността на институцията е нарушена и нейната цялост е сериозно накърнена”.

          Политическите реакции не закъсняха. В интервю от миналата седмица премиерът Христиан Мицкоски коментира, че на прокурора е била дадена година и половина, за да покаже резултати, но такива са липсвали. От друга страна, лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви пред МРТ 1, че отстраняването на държавния прокурор не представлява реформа, а е „още едно доказателство за партизацията на институциите“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Белгия отново блокираха плана на ЕК за руските активи преди срещата на върха

          Георги Петров -
          Белгия категорично отхвърли предложените от Европейската комисия (ЕК) отстъпки, целящи деблокирането на заем от 210 милиарда евро за Украйна. Финансирането трябваше да бъде обезпечено...
          Правосъдие

          Скандал с дипломати: ЕЦТП обвини посланичките на Франция и Германия в намеса в съдебната власт

          Георги Петров -
          Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) отправи остри критики и официални писма до посолствата на Франция и Германия в България. Поводът за реакцията на...
          Правосъдие

          7 са кандидатите за нов европрокурор от България

          Никола Павлов -
          Седем кандидати подадоха документи в процедурата по избор на европейски прокурор от България, съобщиха от Министерството на правосъдието. Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions