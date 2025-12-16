НА ЖИВО
          DeepState: Руснаците с успехи на четири направления на фронта в Украйна

          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руската армия е постигнала напредък в четири сектора на фронта: Константиновка, Доброполе, Орехов и Гуляйполе, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState в своя Telegram канал.

          Малки руски пехотни групи са напреднали в град Гуляйполе и село Степногорск в Запорожка област

          Освен това руската армия е напреднала и в селата Предтечино и Шахово в Донецка област.

          Политика

          Белгия отново блокираха плана на ЕК за руските активи преди срещата на върха

          Георги Петров -
          Белгия категорично отхвърли предложените от Европейската комисия (ЕК) отстъпки, целящи деблокирането на заем от 210 милиарда евро за Украйна. Финансирането трябваше да бъде обезпечено...
          Война

          ISW: Ситуацията за руската армия в Купянск се влошава

          Иван Христов -
          Ситуацията в Купянск се влошава за руската армия и това е факт, който признават и руски военни кореспонденти. В същото време Кремъл говори за...
          Война

          Сергей Лавров: САЩ се съгласиха с териториалните претенции на Русия

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че последните контакти със САЩ за Украйна „дават надежда“, че американците са започнали да разбират...

