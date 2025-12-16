DeepState: Руснаците с успехи на четири направления на фронта в Украйна

През последните 24 часа руската армия е постигнала напредък в четири сектора на фронта: Константиновка, Доброполе, Орехов и Гуляйполе, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState в своя Telegram канал.

Малки руски пехотни групи са напреднали в град Гуляйполе и село Степногорск в Запорожка област

Освен това руската армия е напреднала и в селата Предтечино и Шахово в Донецка област.