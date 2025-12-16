Липсата на приет държавнен бюджет ще доведе до незабавни негативни последици за гражданите и бизнеса в началото на новата година. „Без бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса“, предупреди заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в ефира на БНР. Тя бе категорична, че партията е твърдо решена България да влезе в 2026 г. с осигурена финансова рамка, независимо дали тя ще бъде под формата на редовен бюджет или удължителен закон.

Сачева уточни, че проектът за Бюджет 2026 г. не е изтеглен и се намира в деловодството на Народното събрание. Документът вече е преминал през съответните комисии и съществува процедурна възможност да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите сили постигнат консенсус за това на Председателски съвет.

Позицията на ГЕРБ остава в подкрепа на приемането на редовен бюджет, тъй като той предоставя по-добри условия както за хората, така и за бизнеса. Въпреки това, депутатът подчерта готовността на групата да гласува и така наречения „удължителен бюджет“, за какъвто настоява опозицията, в името на стабилността.

По отношение на останалите политически сили, Сачева отбеляза, че „Има такъв народ“ (ИТН) споделят виждането, че страната не може да влезе в еврозоната без бюджет и са готови да подкрепят и двата варианта. От БСП обаче са заели твърда позиция „за“ редовния бюджет и „против“ удължителния.

В политическия дневен ред за месец януари се очаква депутатите да разгледат и промените в Изборния кодекс. Сачева изрази скептицизъм относно целесъобразността на подобни корекции непосредствено преди вота, отбелязвайки, че това не е най-важната тема за обществото в момента.

Относно евентуални предсрочни избори, народният представител заяви, че за ГЕРБ датата на провеждането им е без значение. Тя отхвърли необходимостта от смяна на лидера в партията, изтъквайки наличието на „добра амалгама от добър лидер и добър екип“. Коментирайки хипотетичното политическо активизиране на президента Румен Радев, Сачева подчерта: „ГЕРБ стъпва здраво на земята и няма как да се страхува от някой, който основно лети в облаците“.

Деница Сачева увери също, че институциите, ангажирани с контрола на цените при приемането на еврото, ще продължат да изпълняват функциите си, въпреки че правителството е в оставка.