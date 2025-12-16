НА ЖИВО
          ЕС наложи санкции на Международното движение на русофилите на Николай Малинов

          Снимка: symbiot/Shutterstock
          Европейският съюз включи в санкционния си списък Международното движение на русофилите, оглавявано от Николай Малинов, като структура, която според ЕС разпространява дестабилизиращи послания в полза на руското правителство.

          Движението е учредено преди близо три години в Москва, по време на конгрес с участието на високопоставени руски политици и публични фигури. За генерален секретар тогава е избран Николай Малинов, който е обвинен от българската прокуратура в шпионаж в полза на Русия.

          На учредителния форум са присъствали руският външен министър Сергей Лавров, говорителката на руското МВнР Мария Захарова, идеологът на евразийството Александър Дугин, както и бизнесменът Константин Малофеев, определян от Запада като ключов финансов донор на прокремълски инициативи.

          Съветът на ЕС наложи санкции и на 142-ри отделен батальон за радиоелектронна борба, базиран в Калининград, който е свързван с обучения и кибероперации, включително заглушаване на GPS сигнали в няколко държави членки.

          Под санкции попаднаха и членове на руското военно разузнаване – подразделение 29155, както и кибергрупата Cadet Blizzard, обвинени в атаки срещу украински държавни институции, държави от ЕС и съюзници от НАТО с цел събиране на чувствителна информация и дестабилизиране на политическата обстановка.

          С последните решения ограничителните мерки на ЕС вече обхващат общо 59 физически лица и 17 организации.

          В санкционния списък са включени анализатори по външна политика, работещи в институции и мозъчни тръстове, свързани с Кремъл, както и лица, ангажирани с разпространението на проруска пропаганда и антиукраински и антинатовски наративи. Сред санкционираните има и бивши военни и полицейски служители от западноевропейски държави.

