      вторник, 16.12.25
          ЕС предлага „неограничено одобрение“ за част от пестицидите

          Красимир Попов
          Европейският съюз предложи да се въведе „неограничено одобрение“ за някои пестициди, с изключение на най-опасните вещества, в опит да се намали бюрокрацията и да се облекчи дейността на компаниите.

          Европейската комисия заяви, че планира да премахне изискването за периодично подновяване на разрешителните за определени пестициди. Мярката е част от по-широки усилия за намаляване на разходите за бизнеса чрез опростяване на правилата за безопасност на храните и фуражите.

          Предложението цели да улесни административните процедури, като същевременно изключва най-рисковите пестициди, за които ще продължат да важат по-строги регулаторни режими.

