Европейският съюз преразгледа намерението си да задължи автомобилните производители да преминат изцяло към електрически превозни средства до 2035 г. Тази цел бе една от ключовите мерки в стратегията за опазване на околната среда, но решението за промяна идва на фона на сериозната криза, през която преминава автомобилният сектор в Европа.

Според новите насоки, след този краен срок производителите ще запазят правото си да продават ограничен брой нови автомобили, оборудвани с двигатели с вътрешно горене или хибридни системи. Това разрешение обаче няма да бъде безусловно. От Европейската комисия уточниха, че компаниите ще трябва да спазват редица изисквания, като основното сред тях е задължението да компенсират емисиите на CO2, които ще бъдат генерирани в резултат на тази „гъвкавост“.