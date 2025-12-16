Европа представи план за гаранции за сигурност на Украйна

Европейските лидери издадоха съвместно изявление относно усилията за разрешаване на войната между Русия и Украйна и предложиха план от шест точки за гаранции за сигурност на Украйна, предава УНИАН.
Изявлението беше подписано от германския канцлер Фридрих Мерц, датския премиер Мете Фредериксен, финландския президент Александър Щуб, френския президент Еманюел Макрон и премиерите Джорджия Мелони на Италия, Дик Схоф на Нидерландия, Йонас Гар Щоре на Норвегия, Доналд Туск на Полша, Улф Кристерсон на Швеция и Киър Стармър на Обединеното кралство. Към тях се присъединиха и председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
В изявлението се посочва, че гарантирането на сигурността, суверенитета и просперитета на Украйна е неразделна част от по-широката евроатлантическа сигурност. Европейските лидери „ясно заявиха, че Украйна и нейният народ заслужават проспериращо, независимо и суверенно бъдеще, свободно от страх от евентуална бъдеща руска агресия“.
Европа и САЩ се ангажират да работят заедно, за да гарантират, че Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност. Те включват следното:
Военна подкрепа за Украйна. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) трябва да останат в мирно време с численост до 800 000 души персонал, за да възпират агресията и да защитават територията си.
Водените от Европа „многонационални сили“, които ще бъдат сформирани с участието на „решителна коалиция“, подкрепена от Вашингтон, за да съдействат за възстановяването на украинските сили, да гарантират сигурността на въздушното пространство и да подкрепят морската сигурност, включително чрез операции на украинска територия.
Оглавяван от САЩ механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня. Това включва ранно предупреждение за бъдещи атаки и идентифициране и реагиране на всякакви нарушения, както и механизъм за деконфликтиране за разработване на съвместни мерки за деескалация, които могат да бъдат приети в полза на всички страни.
Правно обвързващи гаранции за сигурност. В случай на повторна атака срещу Украйна, гарантите ще бъдат задължени да отговорят с военни, разузнавателни, икономически и дипломатически средства.
Инвестиции във възстановяването на Украйна. Дискусията засяга финансирането на възстановяването, търговските споразумения и компенсациите за загуби от Русия. Междувременно обездвижените руски активи в ЕС остават замразени.
Силна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.
Други държави също могат да се присъединят към съвместното изявление.