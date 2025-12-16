Европа представи план за гаранции за сигурност на Украйна

Европейските лидери издадоха съвместно изявление относно усилията за разрешаване на войната между Русия и Украйна и предложиха план от шест точки за гаранции за сигурност на Украйна, предава УНИАН.

- Реклама -

Изявлението беше подписано от германския канцлер Фридрих Мерц, датския премиер Мете Фредериксен, финландския президент Александър Щуб, френския президент Еманюел Макрон и премиерите Джорджия Мелони на Италия, Дик Схоф на Нидерландия, Йонас Гар Щоре на Норвегия, Доналд Туск на Полша, Улф Кристерсон на Швеция и Киър Стармър на Обединеното кралство. Към тях се присъединиха и председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В изявлението се посочва, че гарантирането на сигурността, суверенитета и просперитета на Украйна е неразделна част от по-широката евроатлантическа сигурност. Европейските лидери „ясно заявиха, че Украйна и нейният народ заслужават проспериращо, независимо и суверенно бъдеще, свободно от страх от евентуална бъдеща руска агресия“.

Европа и САЩ се ангажират да работят заедно, за да гарантират, че Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност. Те включват следното:

Военна подкрепа за Украйна. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) трябва да останат в мирно време с численост до 800 000 души персонал, за да възпират агресията и да защитават територията си.

Водените от Европа „многонационални сили“, които ще бъдат сформирани с участието на „решителна коалиция“, подкрепена от Вашингтон, за да съдействат за възстановяването на украинските сили, да гарантират сигурността на въздушното пространство и да подкрепят морската сигурност, включително чрез операции на украинска територия.

Оглавяван от САЩ механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня. Това включва ранно предупреждение за бъдещи атаки и идентифициране и реагиране на всякакви нарушения, както и механизъм за деконфликтиране за разработване на съвместни мерки за деескалация, които могат да бъдат приети в полза на всички страни.

Правно обвързващи гаранции за сигурност. В случай на повторна атака срещу Украйна, гарантите ще бъдат задължени да отговорят с военни, разузнавателни, икономически и дипломатически средства.

Инвестиции във възстановяването на Украйна. Дискусията засяга финансирането на възстановяването, търговските споразумения и компенсациите за загуби от Русия. Междувременно обездвижените руски активи в ЕС остават замразени.

Силна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Други държави също могат да се присъединят към съвместното изявление.