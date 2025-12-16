Френският министър защити масовото клане и ваксинацията срещу нодуларния дерматит

Френският министър на земеделието в понеделник защити планираното масово клане на добитък и ваксинационната кампания за овладяване на инфекциозно заболяване по говедата, въпреки че фермерите обявиха, че няма да отстъпят от протестите си срещу това, което определят като прекомерно унищожаване на животни.

През юни във Франция беше регистриран нодуларният дерматит, известен още като болест на нодуларната кожа. Държавната стратегия предвижда унищожаване на засегнатите стада и ваксиниране на всички говеда в радиус от 50 километра.

Миналата седмица властите разшириха обхвата на ваксинацията, като включиха до един милион глави говеда в югозападния регион Нова Аквитания и югоизточния регион Окситания.

Министърът на земеделието Ани Женевар призова фермерите да се доверят на предприетите мерки.

„Трябва да разчитаме на науката“, заяви тя в град Тулуза след дискретна обиколка в региона Окситания.

Тя подчерта, че действията на правителството имат за цел не само подкрепа за засегнатите стопани, но и защита на сектора като цяло.