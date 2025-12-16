Гърция настоява за ускорена евроинтеграция на Западните Балкани

„Убедени сме, че интеграцията на Западните Балкани в европейското семейство е единственият път към създаването на среда на мир и сигурност в регион с дълга история на разделения и конфликти“.

Това заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис след срещата си с албанската си колежка Елиса Спиропали, съобщи Insider.gr.

Герапетритис припомни, че Гърция е била пионер в утвърждаването на европейската перспектива на региона чрез Дневния ред от Солун.

„Двадесет и две години по-късно този процес продължава да се развива и да се ускорява. С оглед на гръцкото председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г., сме готови да поемем инициативи за ускоряване на европейската перспектива на Западните Балкани“, добави той.

По думите му, по време на срещата на Групата на приятелите на Западните Балкани във Виена, Атина е подкрепила придаването на нова динамика на разширяването.

„Това ще допринесе за ограничаване на рисковете от нелегитимни външни намеси, както и от възраждането на националистически и ревизионистичен дискурс, които не изграждат доверие и добросъседство“, подчерта гръцкият топ дипломат.

Герапетритис заяви, че Гърция остава последователен поддръжник на разширяването, основано на реалните постижения и реформи на всяка страна, като специално открои напредъка на Албания, довел до откриването на нови преговорни глави през тази година.

„По този въпрос Гърция е поддържала изключително конструктивна позиция“, каза той.

В същото време Атина отдава особено значение на напредъка в „Основните области“, които определят темпа на преговорите, включително:

защитата и гарантирането на правата на коренното гръцко национално малцинство, определени от Герапетритис като основен приоритет и ключов елемент на върховенството на правото.

Министърът подчерта, че Гърция и Албания имат дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество, въпреки преминалите трудни периоди.

„Общата ни география и настоящата геополитическа ситуация изискват да гледаме напред. Когато има воля, има и път“, заяви той.