Гърция настоява за ускорена евроинтеграция на Западните Балкани

Това заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис след срещата си с албанската си колежка Елиса Спиропали, съобщи Insider.gr.
Герапетритис припомни, че Гърция е била пионер в утвърждаването на европейската перспектива на региона чрез Дневния ред от Солун.
По думите му, по време на срещата на Групата на приятелите на Западните Балкани във Виена, Атина е подкрепила придаването на нова динамика на разширяването.
Герапетритис заяви, че Гърция остава последователен поддръжник на разширяването, основано на реалните постижения и реформи на всяка страна, като специално открои напредъка на Албания, довел до откриването на нови преговорни глави през тази година.
В същото време Атина отдава особено значение на напредъка в „Основните области“, които определят темпа на преговорите, включително:
защитата и гарантирането на правата на коренното гръцко национално малцинство, определени от Герапетритис като основен приоритет и ключов елемент на върховенството на правото.
Министърът подчерта, че Гърция и Албания имат дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество, въпреки преминалите трудни периоди.
