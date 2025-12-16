НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Гърция настоява за ускорена евроинтеграция на Западните Балкани

          0
          5
          Снимка: blue-europe.eu
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          „Убедени сме, че интеграцията на Западните Балкани в европейското семейство е единственият път към създаването на среда на мир и сигурност в регион с дълга история на разделения и конфликти“.

          Това заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис след срещата си с албанската си колежка Елиса Спиропали, съобщи Insider.gr.

          - Реклама -

          Герапетритис припомни, че Гърция е била пионер в утвърждаването на европейската перспектива на региона чрез Дневния ред от Солун.

          „Двадесет и две години по-късно този процес продължава да се развива и да се ускорява. С оглед на гръцкото председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г., сме готови да поемем инициативи за ускоряване на европейската перспектива на Западните Балкани“, добави той.

          По думите му, по време на срещата на Групата на приятелите на Западните Балкани във Виена, Атина е подкрепила придаването на нова динамика на разширяването.

          „Това ще допринесе за ограничаване на рисковете от нелегитимни външни намеси, както и от възраждането на националистически и ревизионистичен дискурс, които не изграждат доверие и добросъседство“, подчерта гръцкият топ дипломат.

          Герапетритис заяви, че Гърция остава последователен поддръжник на разширяването, основано на реалните постижения и реформи на всяка страна, като специално открои напредъка на Албания, довел до откриването на нови преговорни глави през тази година.

          „По този въпрос Гърция е поддържала изключително конструктивна позиция“, каза той.

          В същото време Атина отдава особено значение на напредъка в „Основните области“, които определят темпа на преговорите, включително:

          защитата и гарантирането на правата на коренното гръцко национално малцинство, определени от Герапетритис като основен приоритет и ключов елемент на върховенството на правото.

          Министърът подчерта, че Гърция и Албания имат дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество, въпреки преминалите трудни периоди.

          „Общата ни география и настоящата геополитическа ситуация изискват да гледаме напред. Когато има воля, има и път“, заяви той.

          „Трябва да се съсредоточим върху това, което ни обединява – в полза на стабилността и просперитета на региона – и да гледаме на бъдещето на двустранните ни отношения с визия“, заключи Герапетритис.

          „Убедени сме, че интеграцията на Западните Балкани в европейското семейство е единственият път към създаването на среда на мир и сигурност в регион с дълга история на разделения и конфликти“.

          Това заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис след срещата си с албанската си колежка Елиса Спиропали, съобщи Insider.gr.

          - Реклама -

          Герапетритис припомни, че Гърция е била пионер в утвърждаването на европейската перспектива на региона чрез Дневния ред от Солун.

          „Двадесет и две години по-късно този процес продължава да се развива и да се ускорява. С оглед на гръцкото председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г., сме готови да поемем инициативи за ускоряване на европейската перспектива на Западните Балкани“, добави той.

          По думите му, по време на срещата на Групата на приятелите на Западните Балкани във Виена, Атина е подкрепила придаването на нова динамика на разширяването.

          „Това ще допринесе за ограничаване на рисковете от нелегитимни външни намеси, както и от възраждането на националистически и ревизионистичен дискурс, които не изграждат доверие и добросъседство“, подчерта гръцкият топ дипломат.

          Герапетритис заяви, че Гърция остава последователен поддръжник на разширяването, основано на реалните постижения и реформи на всяка страна, като специално открои напредъка на Албания, довел до откриването на нови преговорни глави през тази година.

          „По този въпрос Гърция е поддържала изключително конструктивна позиция“, каза той.

          В същото време Атина отдава особено значение на напредъка в „Основните области“, които определят темпа на преговорите, включително:

          защитата и гарантирането на правата на коренното гръцко национално малцинство, определени от Герапетритис като основен приоритет и ключов елемент на върховенството на правото.

          Министърът подчерта, че Гърция и Албания имат дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество, въпреки преминалите трудни периоди.

          „Общата ни география и настоящата геополитическа ситуация изискват да гледаме напред. Когато има воля, има и път“, заяви той.

          „Трябва да се съсредоточим върху това, което ни обединява – в полза на стабилността и просперитета на региона – и да гледаме на бъдещето на двустранните ни отношения с визия“, заключи Герапетритис.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич: Русия води преговори за НИС, запасите от газ и горива са гарантирани

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Русия води преговори относно Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с голяма компания, като добави, че в понеделник или...
          Политика

          Лидерите на ЕС и Западните Балкани се срещат в Брюксел на 17 декември

          Красимир Попов -
          На 17 декември лидерите на Европейския съюз ще се срещнат със своите партньори от Западните Балкани на ежегодната среща на върха, която за четвърта...
          Политика

          Последните F-16 по първия договор пристигнаха в България

          Красимир Попов -
          Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions