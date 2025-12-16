НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Германски депутат: Русия е разположила 360 хиляди войници в Беларус, готова е за удар по НАТО

          0
          383
          Руската армия в Беларус
          Руската армия в Беларус
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Експертът по отбрана и член на Бундестага от ХДС Родерих Кизеветер заяви в ефира на NTV, че Европа вече е изправена пред критична заплаха от война с Русия: „Русия е разположила два армейски корпуса в Беларус, или приблизително 360 000 боеспособни войници“, способни да нанесат удари по страни от НАТО.

          - Реклама -

          „Благодарение на военната икономика Путин обучава стотици хиляди войници, които изобщо не се използват в Украйна“, твърди политикът. Кизеветер смята за наивно да се мисли, че „Путин най-накрая ще се осъзнае“. Той вярва, че 2026 и 2027 г. ще бъдат „критични“, но с по-силни отбранителни способности и предпазливост Европа може да ги преживее.

          Експертът по отбрана и член на Бундестага от ХДС Родерих Кизеветер заяви в ефира на NTV, че Европа вече е изправена пред критична заплаха от война с Русия: „Русия е разположила два армейски корпуса в Беларус, или приблизително 360 000 боеспособни войници“, способни да нанесат удари по страни от НАТО.

          - Реклама -

          „Благодарение на военната икономика Путин обучава стотици хиляди войници, които изобщо не се използват в Украйна“, твърди политикът. Кизеветер смята за наивно да се мисли, че „Путин най-накрая ще се осъзнае“. Той вярва, че 2026 и 2027 г. ще бъдат „критични“, но с по-силни отбранителни способности и предпазливост Европа може да ги преживее.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев: Пенсиите са гарантирани с удължителния бюджет, но заплатите в администрацията се замразяват

          Георги Петров -
          Няма риск за изплащането на пенсиите с приемането на удължителния бюджет. Това уверение направи пред представители на медиите в Народното събрание съпредседателят на „Продължаваме...
          Война

          Кая Калас: Русия ще трябва да „плати сметката“ за инвазията в Украйна

          Иван Христов -
          Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви на събитие в Хага, че Русия няма да...
          Война

          Великобритания предоставя нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 680 милиона евро

          Иван Христов -
          Великобритания обяви пакет от военна помощ за Украйна на стойност 600 милиона британски лири (над 680 милиона евро), който ще включва средства за противовъздушна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions