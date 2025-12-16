Германски депутат: Русия е разположила 360 хиляди войници в Беларус, готова е за удар по НАТО

Експертът по отбрана и член на Бундестага от ХДС Родерих Кизеветер заяви в ефира на NTV, че Европа вече е изправена пред критична заплаха от война с Русия: „Русия е разположила два армейски корпуса в Беларус, или приблизително 360 000 боеспособни войници“, способни да нанесат удари по страни от НАТО.

„Благодарение на военната икономика Путин обучава стотици хиляди войници, които изобщо не се използват в Украйна“, твърди политикът. Кизеветер смята за наивно да се мисли, че „Путин най-накрая ще се осъзнае“. Той вярва, че 2026 и 2027 г. ще бъдат „критични“, но с по-силни отбранителни способности и предпазливост Европа може да ги преживее.