Хосе Антонио Каст: Син на офицер от Вермахта и член на нацистката партия стана президент на Чили след победа над комунистите

Хосе Антонио Каст, син на офицера от Вермахта и член на нацистката партия Михаел Каст Шинделе, става президент на Чили след победа над комунистите на проведените в южноамериканската страна избори за държавен глава.

- Реклама -

Шинделе емигрира в Чили след войната и става предприемач. Синът му отрича всякакви симпатии към нацистката идеология, но се нарича консерватор и открито симпатизира на генерал Аугусто Пиночет (братът на новоизбрания президент е заемал високи позиции при Пиночет).

На балотажа Каст побеждава комунистката Жанет Хара.

Новият президент, наречен „чилийският Тръмп“, се застъпва за нерегулиран капитализъм и „силна ръка“. Той не харесва имигрантите, коренното население и ЛГБТ общността. Не вярва в глобалните климатични промени и обещава да построи дълбок ров и висока стена по дългата северна граница на страната с Боливия и Перу. Неговите поддръжници отпразнуваха победата му с плакати с надпис „Игрите свършиха!“.

След победата на Каст наблюдателите говорят за „дясна вълна“ в Латинска Америка. Десни спечелиха изборите в Аржентина и Боливия. Салвадорският президент Найиб Букеле, известен с твърдите си мерки срещу престъпността, е един от чуждестранните лидери, най-близки до Тръмп.

Въпреки това, леви сили са на власт в две от най-големите страни в Латинска Америка, Бразилия и Мексико. Същото важи и за Колумбия и Венецуела.

Но Тръмп, като част от визията си за засилване на влиянието на САЩ в Западното полукълбо, вероятно активно ще се стреми да доведе десни на власт и в тези страни.

Той вече открито призова венецуелския президент Мадуро да подаде оставка. Широко разпространени са спекулациите, че ако това не се случи, той може да използва военна сила, за да смени правителството във Венецуела.