Илон Мъск стана първият човек с над 600 млрд. долара нетно състояние

Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 600 милиарда долара, според списание Forbes.

В съобщението се посочва, че SpaceX е обявила публично предлагане в началото на декември, оценявайки компанията на 800 милиарда долара. Само до август тази оценка е била 400 милиарда долара.

В резултат нетното състояние на Мъск се е увеличило със 168 милиарда долара, достигайки 677 милиарда долара, което представлява нов исторически рекорд.

„Мъск вече е първият човек в историята, чието нетно състояние надмина 600 милиарда долара. Никой друг никога не е имал нетно състояние от 500 милиарда долара“, се казва в доклада.

По-рано Илон Мъск отново влезе в историята, след като през октомври миналата година стана първият човек в света с нетно състояние от 500 милиарда долара.