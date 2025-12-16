НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Илон Мъск стана първият човек с над 600 млрд. долара нетно състояние

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 600 милиарда долара, според списание Forbes.

          - Реклама -

          В съобщението се посочва, че SpaceX е обявила публично предлагане в началото на декември, оценявайки компанията на 800 милиарда долара. Само до август тази оценка е била 400 милиарда долара.

          В резултат нетното състояние на Мъск се е увеличило със 168 милиарда долара, достигайки 677 милиарда долара, което представлява нов исторически рекорд.

          „Мъск вече е първият човек в историята, чието нетно състояние надмина 600 милиарда долара. Никой друг никога не е имал нетно състояние от 500 милиарда долара“, се казва в доклада.

          По-рано Илон Мъск отново влезе в историята, след като през октомври миналата година стана първият човек в света с нетно състояние от 500 милиарда долара.

          Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 600 милиарда долара, според списание Forbes.

          - Реклама -

          В съобщението се посочва, че SpaceX е обявила публично предлагане в началото на декември, оценявайки компанията на 800 милиарда долара. Само до август тази оценка е била 400 милиарда долара.

          В резултат нетното състояние на Мъск се е увеличило със 168 милиарда долара, достигайки 677 милиарда долара, което представлява нов исторически рекорд.

          „Мъск вече е първият човек в историята, чието нетно състояние надмина 600 милиарда долара. Никой друг никога не е имал нетно състояние от 500 милиарда долара“, се казва в доклада.

          По-рано Илон Мъск отново влезе в историята, след като през октомври миналата година стана първият човек в света с нетно състояние от 500 милиарда долара.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

          Красимир Попов -
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви в понеделник, че класифицира фентанила като оръжие за масово унищожение, засилвайки кампанията на администрацията си срещу наркокартелите...
          Политика

          Тръмп: По-близо сме до уреждане на войната в Украйна от всякога

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна и че страните са по-близо до решение,...
          Инциденти

          Наводнения в Боливия взеха най-малко 20 жертви, десетки са в неизвестност

          Красимир Попов -
          Най-малко 20 души са загинали, а десетки се водят в неизвестност, след като голяма река в източната част на Боливия излезе от коритото си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions