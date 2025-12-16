Шумен се позиционира сред градовете с най-високи стойности на недвижимите имоти в страната, като се наблюдава засилен интерес към покупката на къщи. Според актуални данни на компания за недвижими имоти, цитирани от „Труд“, средната цена на жилищата в областния град гравитира около 1400 евро за квадратен метър.

В централните части на града масивните къщи със собствени дворове достигат ценови нива до 1600 евро за кв. м. В по-периферните зони стойностите варират най-често между 1100 и 1300 евро за кв. м, като купувачите проявяват подчертан интерес към имоти, които вече са преминали през ремонтни дейности.

Експертите очертават няколко ключови фактора за поскъпването на имотния пазар в града. Сред тях са икономическото развитие, повишаването на доходите на населението, достъпното жилищно кредитиране, както и наличието на нови модерни строителни проекти. Важна роля играе и демографският приток – както от близките населени места, така и от българи, завръщащи се от чужбина.

Сред най-желаните локации за покупка се открояват районите Център, Пожарна, Пазара, Руски паметник и Военно училище. Там сделките се сключват предимно в диапазона от 1300 до 1500 евро за кв. м, а търсенето е фокусирано върху тухлени сгради с високи тавани. В кварталите Добружански, Дивдядово и Гривица купувачите се ориентират към по-просторни жилищни площи, включително къщи.

За търсещите по-бюджетни решения, кварталите „Боян Българанов“ и „Тракия“ предлагат старо строителство на цени между 900 и 1200 евро за кв. м. Новото строителство в тези райони обаче държи по-високи нива – от 1200 до 1500 евро за кв. м, предлагайки съвременни материали и по-добра функционалност.

Профилът на купувачите в Шумен е изключително разнообразен. Млади семейства често търсят по-голяма жилищна площ, предпочитайки къщи или партерни апартаменти с двор. Пазарът е активен и благодарение на хора от Разград, Търговище и околните села, които се преместват в града заради работа и по-добри условия за живот. Значителен е делът и на завръщащите се от чужбина българи, които се насочват към селски имоти или къщи с двор.

Инвестиционният интерес също е налице, като вложенията се насочват към централните части или към имоти в селата, подходящи за преустройство в къщи за гости. Чуждестранни граждани – основно германци, британци и холандци – също са активни на пазара, търсейки имоти в селата около Шумен в ценовия диапазон между 15 000 и 50 000 евро.