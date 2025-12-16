Пострадалото дете при пътнотранспортно произшествие на кръстовището в района на 95-то училище в столицата е момиче на 15-годишна възраст. Данните бяха потвърдени от Центъра за спешна медицинска помощ в София пред БНР.

Сигналът за инцидента е подаден в 8:13 часа сутринта. Спешният медицински екип е реагирал своевременно, като линейката е пристигнала на мястото на произшествието само за 7 минути.

Установено е, че момичето е с контузия на гръдния кош. Пострадалата е транспортирана и хоспитализирана в ,,УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за оказване на необходимата медицинска помощ.