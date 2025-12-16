НА ЖИВО
          ИПИ: София и Варна с най-висок стандарт, Плевен е номер едно в здравеопазването

          Жителите на град София и област Варна се радват на най-високи доходи и най-добър стандарт на живот в страната. Това сочат данните от изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ) „Регионални профили: показатели за развитие 2025“. Докладът анализира състоянието на 28-те области у нас, проследявајки развитието в ключови сфери като икономика, пазар на труда, инфраструктура, здравеопазване, образование и социална среда.

          В сферата на образованието област Смолян продължава да бъде сред лидерите по качество. Въпреки данните на Националния статистически институт (НСИ), които поставят областта в челната тройка по застаряващо и намаляващо население, зрелостниците в региона постигат втори резултат в България по успех на матурата по български език и литература. Най-образованата работна ръка обаче е концентрирана в Русе. Според анализа на ИПИ заетостта там бележи ръст и надхвърля 80%, което е с 5 на сто над средната за страната през 2024 г.

          Плевенска област се отличава като безспорен лидер в качеството на здравеопазването. Там осигуреността с медицински кадри – както специалисти, така и общопрактикуващи лекари – е значително над средното ниво, а регионът разполага с най-голямата болнична леглова база. Пациенти от София пък коментираха пред „Телеграф“, че са предпочели да се възползват от здравните услуги в Плевен заради по-високото качество, по-ниските цени и по-доброто отношение към пациентите.

          Икономическият анализ отрежда на Стара Загора първото място по ръст на заплатите, като градът под липите е трети по стандарт на живот след София и Варна. Столицата запазва най-високите оценки за социално и икономическо развитие, докато София-област е първенец по произведена продукция от един нает и дял на приходите от износ. Габрово също попада в групата с оценка „много добро“ благодарение на индустриалната си база. В дъното на класацията остават Видин и Монтана с най-необразована работна ръка, макар че Монтана се отличава с най-ниски местни данъци през 2025 г.

