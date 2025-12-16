НА ЖИВО
          Война

          ISW: Русия няма да се съгласи на никакво предложение със запазване на териториалната цялост на Украйна

          Русия
          Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия вероятно няма да се съгласи на мирно споразумение, което защитава териториалната цялост на Украйна и предлага надеждни гаранции за сигурност. Това мнение изразиха представителите на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), които анализираха резултатите от последните преговори за Украйна в Берлин, предава УНИАН.

          Анализаторите стигнаха до това заключение въз основа на предишната „последователност на Кремъл в заявяването, че ще отхвърли всяко мирно споразумение, което предлага надеждни гаранции за сигурност за Украйна“.

          Както е известно, според съобщения в медиите, САЩ, Украйна и Европа са се споразумели в Берлин за гаранции за сигурност за Украйна, подобни на тези, предоставени от НАТО, въпреки че това не е било официално обявено.

          ISW отбеляза, че Кремъл вече на практика е отхвърлил надеждните гаранции за сигурност за Украйна, предложени от САЩ в първоначалния 28-точков мирен план.

          Също така, както пишат анализаторите, според NYT, украинският президент Володимир Зеленски и руският държавен глава Владимир Путин „вероятно ще трябва самостоятелно да обсъдят и решат въпроса за териториалните споразумения“. Въпреки това, те отбелязват, че Путин последователно отказва да се срещне със Зеленски.

          „ISW продължава да оценява, че Русия ще използва политически и военни средства, за да постигне заявената си цел да завземе цяла Украйна и следователно е малко вероятно да се съгласи на мирно споразумение или гаранции за сигурност, които не осигуряват пълен руски контрол над Украйна в средносрочен и дългосрочен план“, заключават от ISW.

