ISW: Русия няма да се съгласи на никакво предложение със запазване на териториалната цялост на Украйна

Русия вероятно няма да се съгласи на мирно споразумение, което защитава териториалната цялост на Украйна и предлага надеждни гаранции за сигурност. Това мнение изразиха представителите на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), които анализираха резултатите от последните преговори за Украйна в Берлин, предава УНИАН.

Анализаторите стигнаха до това заключение въз основа на предишната „последователност на Кремъл в заявяването, че ще отхвърли всяко мирно споразумение, което предлага надеждни гаранции за сигурност за Украйна“.

Както е известно, според съобщения в медиите, САЩ, Украйна и Европа са се споразумели в Берлин за гаранции за сигурност за Украйна, подобни на тези, предоставени от НАТО, въпреки че това не е било официално обявено.

ISW отбеляза, че Кремъл вече на практика е отхвърлил надеждните гаранции за сигурност за Украйна, предложени от САЩ в първоначалния 28-точков мирен план.

Също така, както пишат анализаторите, според NYT, украинският президент Володимир Зеленски и руският държавен глава Владимир Путин „вероятно ще трябва самостоятелно да обсъдят и решат въпроса за териториалните споразумения“. Въпреки това, те отбелязват, че Путин последователно отказва да се срещне със Зеленски.

„ISW продължава да оценява, че Русия ще използва политически и военни средства, за да постигне заявената си цел да завземе цяла Украйна и следователно е малко вероятно да се съгласи на мирно споразумение или гаранции за сигурност, които не осигуряват пълен руски контрол над Украйна в средносрочен и дългосрочен план“, заключават от ISW.