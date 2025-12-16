Ситуацията в Купянск се влошава за руската армия и това е факт, който признават и руски военни кореспонденти. В същото време Кремъл говори за настъплението на руските войски там, за да изобрази, че отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е на ръба на колапс, пише базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW).

- Реклама -

Според анализаторите, ВСУ продължават контраатаките на Купянско направление. Например, говорителят на Обединената група сили Виктор Трегубов съобщи на 15 декември, че украинските войски продължават операциите по разчистване на Купянск, докато руски сили от приблизително 100-200 войници остават в града.

Трегубов дори намекна, че логистичната ситуация там е трудна, тъй като безпилотните летателни апарати имат ограничен товароносимост, не могат да летят над определени райони и понякога хвърлят провизии по начини, които разкриват на ВСУ руски позиции.

Освен това, офицер от украинската бригада, действаща на Купянско направление, съобщи, че украинските войски са освободили няколко населени места и съседни гористи местности. В същото време, казва той, руските войски продължават опитите си да укрепят позициите си в Купянск чрез газопровода, но украинските сили са го блокирали и контролират всички възможни изходни точки.

Геолокационни кадри от 14 и 15 декември показват, че руските войски вероятно не държат позиции в Петровпавловка (източно от Купянск), въпреки твърденията на Русия за напредък в района, пише ISW.

Според анализаторите руските „военни кореспонденти“ признават, че ситуацията за тяхната армия в Купянск се влошава. Един от тях твърди, че Русия държи някои позиции в северната и централната част на града, докато останалата част е или „сива зона“, или е държана от украинските сили. Друг заяви, че ситуацията за руските войски в западната част на Купянск бързо се влошава, че части от руската 68-ма мотострелкова дивизия „водят отчаяна битка“, и призна, че ВСУ са напреднали в Купянск и Мировое (северозападно от Купянск).

Този военен кореспондент съобщи също, че руските войски вече нямат предимство в човешката сила в района и че украинските военни действия възпрепятстват руските операции.

Военният кореспондент заяви, че украинските успехи в Купянск са принудили руските оператори на безпилотни летателни апарати да се изтеглят от района към източния бряг на река Оскол.