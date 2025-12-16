Групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет (СОС) изрази твърда позиция срещу възможността за приватизация или отдаване на концесия на „Топлофикация София“ ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на местната коалиция в общинския съвет, подчертавайки необходимостта дружеството да остане публична собственост.

- Реклама -

„Няма спор, че трябва да има действия от страна на Столичния общински съвет за справяне с проблемите на „Топлофикация София“ ЕАД“, отбеляза Таков, но допълни, че досегашните анализи не са довели до конкретен положителен резултат. Той даде пример с доклад на международна компания от преди няколко години: „Една голяма международна компания – Black and Veatch – изготви преди няколко години подобен анализ, както и план за действие. Но нищо не последва от това. Истината е, че предприемането на някакви действия само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на „Топлофикация София“, чиито задължения продължават да се трупат“.

Според социалистите решението не се крие в смяна на собствеността. „За нас това не е решение. И ще се противопоставим на всяка подобна идея или предложение“, категоричен бе Таков.

Председателят на групата на БСП припомни решението на СОС от 2019 г. за избор на външен управител, който да осигури инвестиции за модернизация. Според него моментът преди 5-6 години е бил пропуснат, липсват нови когенерационни мощности, а натрупаните задължения вече надхвърлят 2 милиарда лева.

Иван Таков смята, че изходът от кризата минава през активен диалог с държавата, която е и основният кредитор на дружеството. Той подчерта стратегическото значение на топлофикационното дружество за националната сигурност и енергийната система на България, настоявайки за намиране на инвестиции, които да спрат генерирането на загуби.

Подобни резерви изразиха и от „Спаси София“, заявявайки позиция против отдаването на „Топлофикация София“ на концесия без наличието на пълен технически одит, определяйки такъв ход като потенциален „хазарт със сметките за парно на софиянци“.