Кметът на столичния район „Младост“ Ивайло Кукурин алармира, че Столичният общински съвет (СОС) подготвя замяна на 10,4 декара общинска земя в района, без да е проведено обществено обсъждане и без да е потърсено становището на районната администрация. Това става ясно от съобщение на местната управа.

Кукурин уточнява, че казусът засяга два урегулирани поземлени имота, намиращи се в местността „Къро“, с обща площ от 10 425 кв. м. Според изнесените данни, тези терени се предлагат за замяна срещу имоти в квартал „Стрелбище“, чиято площ е едва 3 786 кв. м. Районният кмет посочва, че двата имота в „Младост“ са с оценка от близо 27 млн. лева.

Според Ивайло Кукурин, имотите в неговия район представляват стратегически резерв, който може да се използва както за обезщетяване на собственици, така и за публични нужди. Той допълва, че терените попадат в зона със засилен инвестиционен интерес и притежават потенциал за застрояване на над 40 000 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Кметът изразява недоволство, че в същото време районът продължава да изпитва остър недостиг на терени и страда от презастрояване.

Той подчертава, че процедурата се движи с прибързани темпове, въпреки че сделката не е съгласувана с район „Младост“, а върху общинските имоти има незаконни постройки и висящи съдебни дела. Кукурин е категоричен, че е недопустимо проблемите на един район да намират решение за сметка на друг.

„Младост не е донор на имоти. Това е класически пример за заменка с висок риск за общината и за гражданите“, заяви той.

Във връзка с казуса Ивайло Кукурин е изпратил официално отрицателно становище до СОС и настоява сделката да бъде спряна. По думите му София няма нужда от нови съмнения за замени от типа „кон за кокошка“, а от прозрачно управление в интерес на всички райони.