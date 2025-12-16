Ивелин Михайлов: Трябвало е да арестуват мен и още една депутатка от партията

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
По думите на Михайлов, след подаването на оставка на правителството, е станало ясно, че Делян Пеевски не командва Борисов, защото председателят на „ДПС-Ново начало“ не бил наясно какво ще се случва при влизането си в пленарна зала и останал изненадан от падането на кабинета.
Председателят на парламентарната група на „Величие“ коментира оставката на изпълнителното бюро на БСП. Според госта тази оставка е опит да се замажат очите на избирателите на Столетницата.
Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
По думите на Михайлов, след подаването на оставка на правителството, е станало ясно, че Делян Пеевски не командва Борисов, защото председателят на „ДПС-Ново начало“ не бил наясно какво ще се случва при влизането си в пленарна зала и останал изненадан от падането на кабинета.
Председателят на парламентарната група на „Величие“ коментира оставката на изпълнителното бюро на БСП. Според госта тази оставка е опит да се замажат очите на избирателите на Столетницата.