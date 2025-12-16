НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Ивелин Михайлов: Трябвало е да арестуват мен и още една депутатка от партията

          „Трябвало е да арестуват мен и още една депутатка от партията ни. Включително са искали да вкарат за кратко в ареста съвременен влогър с обвинения за пране на пари, заради това, че е събирал помощи за деца.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на Михайлов, след подаването на оставка на правителството, е станало ясно, че Делян Пеевски не командва Борисов, защото председателят на „ДПС-Ново начало“ не бил наясно какво ще се случва при влизането си в пленарна зала и останал изненадан от падането на кабинета.

          „Ако сте виждали объркано животинче как се върти в кръг, така изглеждаше Делян Пеевски, когато разбра, че Росен Желязков ще подава оставка. Този човек беше в шок. Това показва, че истинският бос в България е Бойко Борисов. Той еднолично реши да смъкне това правителство“, каза още гостът.

          Председателят на парламентарната група на „Величие“ коментира оставката на изпълнителното бюро на БСП. Според госта тази оставка е опит да се замажат очите на избирателите на Столетницата.

          „Тези хора погребаха партията, за да вземат пари от сегашната власт за сметка на народа. Нищо социално няма в тях“, заяви депутатът.

