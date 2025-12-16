НА ЖИВО
          Израел: Иран не трябва да възобновява ядрената си програма

          Снимка: amuedge.com
          Израел трябва да гарантира, че Иран няма да възобнови ядрената си програма, заяви ръководителят на израелската разузнавателна служба „Мосад“ Давид Барнеа, предаде АФП.

          Изявлението му идва шест месеца след като Израел бомбардира ирански ядрени съоръжения по време на 12-дневна война, насочена срещу ядрената инфраструктура на Техеран.

          „Идеята за продължаване на разработването на ядрена бомба все още тупти в сърцата им. Ние носим отговорността да гарантираме, че ядреният проект, който беше тежко увреден, в тясно сътрудничество с американците, никога повече няма да бъде активиран“, каза Барнеа по време на церемония по награждаване на агенти на „Мосад“ в Йерусалим.

          Думите му подчертават твърдата позиция на Израел по отношение на иранската ядрена програма и продължаващото стратегическо сътрудничество със Съединените щати за предотвратяване на евентуално ядрено въоръжаване на Иран.

