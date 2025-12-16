Израел: Иран не трябва да възобновява ядрената си програма

Израел трябва да гарантира, че Иран няма да възобнови ядрената си програма, заяви ръководителят на израелската разузнавателна служба „Мосад“ Давид Барнеа, предаде АФП.
Изявлението му идва шест месеца след като Израел бомбардира ирански ядрени съоръжения по време на 12-дневна война, насочена срещу ядрената инфраструктура на Техеран.
Думите му подчертават твърдата позиция на Израел по отношение на иранската ядрена програма и продължаващото стратегическо сътрудничество със Съединените щати за предотвратяване на евентуално ядрено въоръжаване на Иран.
