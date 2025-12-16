НА ЖИВО
          Война

          Юлиан Рьопке: Руската армия влезе в Гуляйполе от югоизток, вече е в центъра на града

          Щурм на Гуляйполе
          Щурм на Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е влязла в Гуляйполе, Запорожка област, от югоизток, отделни групи вече са забелязани в центъра на града, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке.

          „Руските нашественици влязоха в Гуляйполе от югоизток, като някои части са стигнали до центъра , а също така са превзели южната част на Варваровка, на 3 километра северно“, пише Рьопке.

