Юлиан Рьопке: Руската армия влезе в Гуляйполе от югоизток, вече е в центъра на града

Руската армия е влязла в Гуляйполе, Запорожка област, от югоизток, отделни групи вече са забелязани в центъра на града, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке.

„Руските нашественици влязоха в Гуляйполе от югоизток, като някои части са стигнали до центъра , а също така са превзели южната част на Варваровка, на 3 километра северно“, пише Рьопке.