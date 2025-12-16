Южна Корея и Обединеното кралство официално подписаха ревизирано споразумение за свободна търговия. Основната цел на новата договореност е да стимулира двустранния стокообмен чрез либерализиране на правилата за произход за корейските стоки и отваряне на нови сектори на пазарите в двете държави. Информацията бе потвърдена от Министерството на търговията на Южна Корея.

Подписите под документа бяха положени в Лондон от южнокорейския министър на търговията Йо Хан-ку и неговия британски колега Крис Брайънт. Според информация на Yonhap News, позоваваща се на министерството, финализирането на сделката идва след двугодишни преговори.

Настоящият документ актуализира първоначалното споразумение за свободна търговия, което бе подписано през 2019 г. и влезе в сила през 2021 г., след напускането на Европейския съюз от страна на Великобритания.

В рамките на обновените условия, Лондон се съгласява да смекчи изискванията за произход по отношение на редица стоки, внасяни от Южна Корея, включително автомобили, козметични продукти и храни. Промяната е ключова за автомобилния сектор, където изискването за добавена стойност за безмитно третиране се намалява драстично – от 55% на 25%. Тази мярка ще позволи на южнокорейските автомобилни концерни много по-лесно да се възползват от преференциални мита.

Автомобилната индустрия заема централно място в търговските отношения между двете страни. Данните сочат, че през изминалата година превозните средства са формирали 36% от целия износ на Южна Корея към Обединеното кралство.