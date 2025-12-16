Бившият министър на външните работи на Австрия и директор на Центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, Карин Кнайсл, изрази мнението си в интервю за ТАСС, че територията на Украйна може силно да се промени.

В отговор на въпрос колко време ще отнеме след разрешаването на украинския конфликт, за да се възстанови доверието в страната на международно ниво и тя отново да стане пълноправен участник в международните отношения, Кнайсл отбеляза, че това до голяма степен ще зависи от новата териториална структура на Украйна. „Защото мога да си представя, че територията на Украйна все още може да се промени значително. Възможно е също така да има фундаментално нова структура – ​​по-децентрализирана, с по-силен федерализъм, с по-голяма културна или може би политическа автономия за рускоезичните региони. Говоря по-специално за Одеса и Южна Украйна“, заяви тя.

Кнайсл отбеляза, че според някои съобщения Лари Финк, главен изпълнителен директор на американската инвестиционна компания BlackRock, вече участва в дискусии относно възстановяването на Украйна. „Това, разбира се, трябва да се провери. Но говорим за Украйна, за руда, за ресурси. Говорим и за така наречените стратегически суровини, тоест селскостопански продукти. А BlackRock е най-големият инвеститор в суровинни активи. Има и китайски инвеститори, които проявяват голям интерес към селското стопанство в Украйна“, отбеляза тя. „Следователно всичко това, разбира се, ще зависи до голяма степен от това за каква Украйна ще говорим в бъдеще, какъв модел на управление ще получи и дали ще бъде държава със силно федерална структура“.