НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кая Калас: Русия ще трябва да „плати сметката“ за инвазията в Украйна

          0
          101
          Кая Калас
          Кая Калас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви на събитие в Хага, че Русия няма да може да избегне отговорност за войната в Украйна и ще трябва да „плати сметката“, съобщава The Guardian.

          - Реклама -

          Калас добави, че Международната комисия, която ще сертифицира военните щети в Украйна, подлежащи на обезщетение от Русия, изпраща сигнал към бъдещите агресори, че „ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност“.

          Тя обяви също, че ЕС ще предостави „до 1 милион евро“ за подготвителната работа на новата комисия.

          Калас преди това предупреди европейските страни за опасността да „попаднат в руски капани“ в стремежа си към мирно споразумение под натиск от САЩ.

          Според нея Москва „само се преструва“, че иска мирни преговори, докато всички продължават да оказват натиск върху Украйна, „иначе Русия няма да седне на масата за преговори и тогава ще се стигне до базов сценарий, в който Украйна се е съгласила на отстъпки, но Русия не се е съгласила, и този базов сценарий може само да се влоши“.

          Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви на събитие в Хага, че Русия няма да може да избегне отговорност за войната в Украйна и ще трябва да „плати сметката“, съобщава The Guardian.

          - Реклама -

          Калас добави, че Международната комисия, която ще сертифицира военните щети в Украйна, подлежащи на обезщетение от Русия, изпраща сигнал към бъдещите агресори, че „ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност“.

          Тя обяви също, че ЕС ще предостави „до 1 милион евро“ за подготвителната работа на новата комисия.

          Калас преди това предупреди европейските страни за опасността да „попаднат в руски капани“ в стремежа си към мирно споразумение под натиск от САЩ.

          Според нея Москва „само се преструва“, че иска мирни преговори, докато всички продължават да оказват натиск върху Украйна, „иначе Русия няма да седне на масата за преговори и тогава ще се стигне до базов сценарий, в който Украйна се е съгласила на отстъпки, но Русия не се е съгласила, и този базов сценарий може само да се влоши“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Не изхвърляйте старата пръст от саксиите: Ето как да я съживите и използвате повторно

          Пола Жекова -
          Когато дойде време да разчистите растенията от изминалия сезон, не бързайте да изхвърляте старата пръст в кофата за боклук. Според експертите, намирането на начини...
          Политика

          Осем европейски лидери: Укрепването на източната граница на ЕС е въпрос на неотложна сигурност

          Георги Петров -
          Лидерите на осем държави от Северна и Източна Европа, включително България, се обединиха около позицията, че защитата на източната граница на континента трябва да...
          Война

          Русия публикува кадри на неповредената подводница „Варшавянка“ в Новоросийск

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия публикува видео от, както се твърди, неповредената подводница „Варшавянка“ в залива на Новоросийск, за която СБУ твърдеше, че е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions