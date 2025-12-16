Кая Калас: Русия ще трябва да „плати сметката“ за инвазията в Украйна

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви на събитие в Хага, че Русия няма да може да избегне отговорност за войната в Украйна и ще трябва да „плати сметката“, съобщава The Guardian.

Калас добави, че Международната комисия, която ще сертифицира военните щети в Украйна, подлежащи на обезщетение от Русия, изпраща сигнал към бъдещите агресори, че „ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност“.

Тя обяви също, че ЕС ще предостави „до 1 милион евро“ за подготвителната работа на новата комисия.

Калас преди това предупреди европейските страни за опасността да „попаднат в руски капани“ в стремежа си към мирно споразумение под натиск от САЩ.

Според нея Москва „само се преструва“, че иска мирни преговори, докато всички продължават да оказват натиск върху Украйна, „иначе Русия няма да седне на масата за преговори и тогава ще се стигне до базов сценарий, в който Украйна се е съгласила на отстъпки, но Русия не се е съгласила, и този базов сценарий може само да се влоши“.