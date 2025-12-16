НА ЖИВО
          Костадинов: Искаме нови избори, Радев: КСНС е загуба на време

          Снимка: БГНЕС
          Третата политическа сила в парламента – „Възраждане“, провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев на „Дондуков“ 2.

          В началото на разговора държавният глава подчерта сложността на ситуацията, като се обърна директно към представителите на партията:

          „Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната“, заяви президентът Румен Радев.

          На въпрос на държавния глава дали вижда възможност за нова управленска конфигурация или страната трябва да върви към предсрочни парламентарни избори, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви категорично:

          „Държавата се намира в кризисна ситуация, няма защо да губим повече времето на българския народ. Колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими. Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно.“

          Радев продължава консултациите с партиите, първи за днес са „Възраждане“ (НА ЖИВО)

          Костадинов изтъкна, че с решение на Конституционния съд е била допусната „безпрецедентна ситуация“, при която „цяла партия е вкарана в парламента“, и обърна специално внимание на финансовото състояние на страната.

          „Относно бюджета – има много сериозен проблем. Нужно е свикване на КСНС, защото се намираме в безпрецедентна ситуация – предстои да бъде унищожена националната ни валута“, каза той.

          По думите му данните на НСИ, „макар и манипулирани“, показват инфлация близо до 6%, което според него означава, че България не изпълнява изискванията за еврозоната.

          „Бюджетът за 2025 г. се продъни, имаме несъбираемост на приходите от близо 50%. Това означава, че ще има свръхдефицит. Страната е тикана насила в еврозоната“, допълни лидерът на „Възраждане“.

          Държавният глава беше категоричен, че „КСНС е загуба на време“, която би легитимирал падналата власт, тъй като би й дал трибуна за политически изказвания.

          След срещата с „Възраждане“ консултациите при президента ще продължат, като на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигнат и представители на „ДПС – Ново начало“.

          - Реклама -

