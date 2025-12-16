Костадинов: Искаме нови избори, Радев: КСНС е загуба на време

Третата политическа сила в парламента – „Възраждане“, провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев на „Дондуков“ 2.
В началото на разговора държавният глава подчерта сложността на ситуацията, като се обърна директно към представителите на партията:
На въпрос на държавния глава дали вижда възможност за нова управленска конфигурация или страната трябва да върви към предсрочни парламентарни избори, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви категорично:
Костадинов изтъкна, че с решение на Конституционния съд е била допусната „безпрецедентна ситуация“, при която „цяла партия е вкарана в парламента“, и обърна специално внимание на финансовото състояние на страната.
По думите му данните на НСИ, „макар и манипулирани“, показват инфлация близо до 6%, което според него означава, че България не изпълнява изискванията за еврозоната.
Държавният глава беше категоричен, че „КСНС е загуба на време“, която би легитимирал падналата власт, тъй като би й дал трибуна за политически изказвания.
След срещата с „Възраждане“ консултациите при президента ще продължат, като на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигнат и представители на „ДПС – Ново начало“.
Още ли мислите , че Радев няма пълномощия като Президент? Откога не е свиквал съвет за националната сигурност, което е негово задължение в такива сложни ситуации, в които е България сега! Това е един клоун, който само приказва, нищо не върши за България и българския народ! Моля слепите да прогледнат веднъж завинаги! Нямаме нужда от театрални дейци!