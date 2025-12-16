Костадинов след консултациите: Ако има висока избирателна активност, ГЕРБ и ДПС ще имат около 60 депутати

Българите имаме друг дневен ред и смятаме, че Европейската комисия се държи като враг на българската финансова система. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след консултациите при президента Румен Радев.

„Против сме удължителния бюджет, защото бяхме против и Бюджет 2025. Против сме, защото се теглят дългове от 19 млрд. лв., за да се компенсират надутите разходи", заяви Костадинов.

По думите му кабинетът не е в състояние да направи полезен ход и вместо това предпочита да вкара държавата в хаос.

„Изходът е да не се теглят кредити, дори и една стотинка допълнителен заем, да се съкратят министерствата от 17 на 10 и да няма дефицит. Реалистичният ход е българското правителство да предложи бюджет без дефицит“, подчерта той.

Лидерът на „Възраждане“ бе категоричен, че партията му е против влизането на България в еврозоната и определи действията на управляващите като „игра на сечено“, която ще доведе до институционален и финансов хаос.

Относно политическата ситуация Костадинов посочи, че на консултациите не е обсъждана конкретна дата за предсрочни избори, но подчерта:

„Всички ние искаме бързи избори“.

Той обвини управляващите, че не желаят промени в Изборния кодекс.