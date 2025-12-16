НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Костадинов след консултациите: Ако има висока избирателна активност, ГЕРБ и ДПС ще имат около 60 депутати

          Снимка: БГНЕС
          Българите имаме друг дневен ред и смятаме, че Европейската комисия се държи като враг на българската финансова система. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след консултациите при президента Румен Радев.

          „Против сме удължителния бюджет, защото бяхме против и Бюджет 2025. Против сме, защото се теглят дългове от 19 млрд. лв., за да се компенсират надутите разходи“, заяви Костадинов.

          По думите му кабинетът не е в състояние да направи полезен ход и вместо това предпочита да вкара държавата в хаос.

          „Изходът е да не се теглят кредити, дори и една стотинка допълнителен заем, да се съкратят министерствата от 17 на 10 и да няма дефицит. Реалистичният ход е българското правителство да предложи бюджет без дефицит“, подчерта той.

          Лидерът на „Възраждане“ бе категоричен, че партията му е против влизането на България в еврозоната и определи действията на управляващите като „игра на сечено“, която ще доведе до институционален и финансов хаос.

          Относно политическата ситуация Костадинов посочи, че на консултациите не е обсъждана конкретна дата за предсрочни избори, но подчерта:

          „Всички ние искаме бързи избори“.

          Той обвини управляващите, че не желаят промени в Изборния кодекс.

          „Ако има висока избирателна активност, това ще доведе до това ГЕРБ и ДПС да се превърнат в маргинали с около 60 депутати“, заяви Костадинов.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Адриан Николов, ИПИ: Удължителният бюджет отлага големите решения за след изборите през март

          Пола Жекова -
          Липсата на редовно правителство и неприетият държавен бюджет създават несигурност, която обаче е частично смекчена от внесения удължителен закон за финансите. Тази теза изрази...
          Политика

          Цонев: Бяхме за редовен бюджет, но ще подкрепим и удължителния

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство на „Дондуков“ 2 с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи –...
          Икономика

          България влиза в еврозоната с инфлация, надвишаваща двойно средната за Европа

          Пола Жекова -
          България се подготвя за приемането на единната европейска валута в условия на ускорена инфлация, която значително надвишава нивата в страните от еврозоната. Според данните...

