Краматорск остана без ток

Град Краматорск, към който се приближава фронтовата линия между Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и руската армия и се смята за основна военна цел на Русия, остана без електричество, съобщава „Страна“.

Властите обявиха спиране на работата на електротранспорта и на маршрутите в момента се движат автобуси.

В понеделник вечерта бе съобщено за удар в Краматорск, беше засегнат и блок в града.